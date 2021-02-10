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10 февраля, источник: Известия

Представитель ВОЗ в России сделала прививку «Спутником V»

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сделала прививку от коронавируса. Об этом она в среду, 10 февраля, рассказала агентству ТАСС, отметив, что чувствует себя хорошо.

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Источник: РИА "Новости"

«Прививки, как и любые другие медицинские вмешательства, — это индивидуальное решение каждого человека. В соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в Российской Федерации, стране, где я нахожусь, я привилась одной из двух утвержденных на национальном уровне вакцин», — заявила Вуйнович.

Она указала, что решение о вакцинации и выбор препарата остаются на усмотрение каждого человека и относятся к конфиденциальной и частной жизни.

2 февраля журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины. Из публикации следует, что эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

При этом в результате исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов на введение вакцины, гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.

Публикация The Lancet заставила европейских лидеров заговорить о применении российской вакцины на своей территории. В минздраве ФРГ «Известиям» сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, у России есть все основания для того, чтобы выдвинуть разработчиков «Спутника V» на Нобелевскую премию.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» был разработана Центром им. Гамалеи и зарегистрирована в августе прошлого года отечественным Минздравом. Препарат стал первой в мире и в стране вакциной от COVID-19.

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