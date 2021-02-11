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06:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Долги граждан за электроэнергию в 2020 году резко выросли

Население стало хуже платить за электроэнергию, увеличив долг за прошлый год на 12 млрд руб.— это наибольший показатель с 2012 года. Причина — действовавший в прошлом году мораторий на штрафы за просрочку платежей за коммунальные услуги, считают участники рынка. Кроме того, из-за пандемии люди больше потребляют электроэнергии: по данным «Ъ», полезный отпуск населению увеличился на 4,5%. При этом аналитики отмечают, что объем долга некритичен для отрасли, оценивая общий платеж населения за электроэнергию в 640 млрд руб. в год.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Объем задолженности населения за электроэнергию в 2020 году увеличился на 12 млрд руб., до 66,6 млрд руб., по данным Центра финансовых расчетов (ЦФР, структура «Совета рынка» — регулятора энергорынков). Население традиционно увеличивает долги перед гарантирующими поставщиками (ГП). Однако объем неплатежей за 2020 год достиг максимального уровня с 2012 года, следует из опубликованных годовых отчетов ЦФР. Так, в 2019 году прирост был около 3 млрд руб., в 2018 году — 6 млрд руб.

Общий долг потребителей перед энергосбытовыми компаниями в 2020 году достиг 287 млрд руб. Больше половины — 154 млрд руб.— накопили непромышленные потребители (включая ЖКХ).

Помимо населения, еще 66 млрд руб. приходятся на промышленность, сельхозпроизводителей и бюджетные предприятия.

По оценкам Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, с учетом неплатежей управляющих компаний и ТСЖ объем долга населения превышает 100 млрд руб. Там полагают, что существенный рост был вызван последствиями пандемии и запретом на начисление штрафов за просрочку платежей за коммунальные услуги. Мораторий на штрафы был введен в апреле 2020 года для поддержки населения, а с 1 января текущего года отменен.

Вместе с тем население — единственная категория потребителей, которая нарастила потребление электроэнергии в 2020 году.

По данным «Ъ», увеличение составило 4,5%, что выше средних темпов за последние годы. Общее бытовое потребление могло составить около 176,2 млрд кВт•ч (в 2019 году — 168,6 млрд кВт•ч, по данным «Совета рынка»).

Причины вновь связаны с пандемией — люди больше находились дома из-за карантинов, многие работали удаленно.

Резкий рост потребления населения может привести к выпадающим доходам гарантирующих поставщиков, которые покупают электроэнергию и мощность для населения по регулируемым договорам (имеют сниженную цену) согласно прогнозному балансу. Объемы, которые превышают этот прогноз, ГП вынуждены покупать по рыночным ценам, а выпадающие доходы учитываются в следующих тарифных периодах.

Это в любом случае не должно привести к росту розничных цен для населения сверх утвержденной на 2021−2023 годы индексации в 5% в год, но может увеличить цены для других категорий потребителей.

Так, резкий рост потребления населения уже привел к росту перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов населения) в сетях: по данным «Совета рынка», за 2020 год оно выросло на 1 млрд руб., до 237 млрд руб. В зоне присутствия «Россетей» объем перекрестного субсидирования составил 195,4 млрд руб., по данным компании.

В ФАС «Ъ» заявили, что «делать выводы о превышении объема потребления населения относительно утвержденного в сводном прогнозном балансе в 2020 году пока преждевременно».

«Долги перед ГП растут, а сами ГП поддерживают платежную дисциплину перед генераторами и сетевыми организациями. Возникающие кассовые разрывы покрываются за счет кредитов. Обслуживание кредитов в сбытовой надбавке учитывается исходя из планового объема, а все сверх этого — это выпадающие доходы», — говорят в Ассоциации ГП и ЭСК.

По оценкам Сергея Роженко из КПМГ, в 2020 году население суммарно заплатило за электроэнергию около 620−640 млрд руб., а дополнительные неплатежи не превысили 1,3−1,5%. Партнер Vygon Consulting Алексей Жихарев отмечает, что совокупная задолженность населения достигла 10% от годовых затрат на электроэнергию, но для всего энергосектора прирост малозаметен — это менее 0,5% от совокупного отраслевого платежа.

Полина Смертина

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