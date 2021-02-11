Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
Фоторепортажи
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
10Крещенские купания
10:30 (мск), источник: BBC News Русская служба

Трое кубинцев 33 дня провели на необитаемом острове. Из еды у них были только кокосы

Служба береговой охраны США спасла с одного из необитаемых Багамских островов трех кубинцев, которые провели там 33 дня, питаясь одними кокосами.

Источник: US COAST GUARD DISTRICT 7

Пилоты патрульного вертолета заметили на крошечном острове Ангилья-Кей, расположенном между Флолрида-Кис (цепью коралловых островов на юго-востоке США) и Кубой, двух мужчин и женщину, отчаянно размахивавших самодельным флагом.

Как рассказал в интервью Би-би-си лейтенант Службы береговой охраны Райли Бичер, он осуществлял патрулирование с воздуха, когда заметил что-то странное. Снизившись, Бичер увидел на острове трех человек, явно нуждавшихся в помощи.

У экипажа не было возможности немедленно эвакуировать потерпевших бедствие, однако им оставили воду, продукты и рацию.

К сожалению, среди нас не было человека, свободно владеющего испанским, но я кое-как объяснился с ними и понял, что они с Кубы и нуждаются в медицинской помощи. Они особо подчеркнули, что находятся на острове уже 33 дня.
Райли Бичер
лейтенант Службы береговой охраны

Спасенные рассказали, что попали на остров после того, как их лодка затонула, и продержались там практически на одних кокосах.

Новость
Раскрыта тайна «самого одинокого» дома в мире (фото)

«На первый взгляд на этом острове вообще ничего нет, — рассказал другой член экипажа вертолета, лейтенант Джастин Догерти. — Но если приглядеться, там есть кусты и даже деревья, так что какое-то укрытие у них все же было».

Позже в сообщениях американских СМИ появилась информация о том, что кубинцы разнообразили свой рацион крысами и традиционным багамским деликатесом — морскими моллюсками конк.

Троих робинзонов в итоге вывезли с острова на вертолете, и хотя они в принципе ни на что не жаловались, их отправили на осмотр в медицинский центр во Флориде, после чего передали сотрудникам иммиграционной и таможенной службы.

По словам летчиков, которые обнаружили и спасли кубинцев, им никогда еще не приходилось встречаться с такими ситуациями.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Обмен болью". Можно ли примирить азербайджанцев и армян после войны в К...
"Диктатуры долго не живут". Лидер "Тараканов" об аресте главреда "Медиаз...
Постпред РФ заявил об изменении отношения к «Спутнику V» в ЕС
В ЕC обвинили Россию в «дезинформации» о вакцинации на Украине
Самолеты «Байкал» станут основными в авиапарке новой компании
В России за сутки зафиксировали 15 038 новых случаев COVID-19
Ученые нашли слова-предвестники развода
В Росгидромете сообщили о возвращении морозов
Gnezdo.ru
Самые красивые женщины по версии мужчин
Власти уже не скрывают. Узнали сегодня утром
Пророчества Мессинга о России сбываются
Почему на знаке "Место отдыха" ёлка под наклоном?
Hi-Tech
Два займа и минус 90 000 рублей. Москвичи столкнулись с «охотниками» за телефонами Что делать в случае кражи
Горячие темы на Авто
Нужен мужской усредненный взгляд на ситуацию. Статистика, так сказать. 333
По форме и содержание. 290
мозг покемона 248
Сегодня шёл и думал на ходу -- 200
Новости партнеров
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Индексация пенсий не по нраву кабинету министров Мишустина
Власти вернут россиянам потерянные пенсии
Популярные темы на «Детях»
Няня гения 328
Интимный вопрос, ваше отношение. 205
Первый раз в первый класс!! Вопросы про первоклашку! 161
Оформили опеку на мальчика 10 лет. Нужны советы опекунов и психологов. 76
Новости партнеров
Что зеки сделали с Ефремовым на зоне: побледнели даже надзиратели
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Супруга Навального отказалась поддержать мужа в суде
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь