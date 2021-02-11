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10:52 (мск), источник: Известия

Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год

Россияне раз в год могут получить единовременную выплату от государства, однако для этого гражданин должен соответствовать ряду требований, рассказал 11 февраля управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, речь идет о помощи малоимущим, предусмотренной Федеральным законом № 178-ФЗ.

Сумма единовременной материальной помощи (ЕМП) зависит от региона проживания и рассчитывается с учетом величины прожиточного минимума, средней зарплаты и т. д.

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Например, в Московской области выплата на одного члена семьи составляет не более 6 тыс. рублей в год, указал юрист.

«Крупные размеры выплат получают граждане, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе: при наступлении экстремальной жизненной ситуации им могут выплатить 50 тыс. рублей», — цитирует Редина агентство «Прайм».

Так, 2 февраля стало известно, что в ЯНАО в 2021 году увеличили размер стартового капитала на открытие бизнеса для безработных жителей округа. Если ранее начальная выплата на открытие собственного дела составляла 91,7 тыс. рублей, то с 1 января она будет уже 150 тыс. рублей.

Он также рассказал, что в субъектах могут быть предусмотрены дополнительные условия для получения помощи либо для отказа в ней.

Так, в Ханты-Мансийском автономном округе могут отказать в выплате в случае нецелевой растраты прошлой помощи или неоформление соцподдержки.

В Челябинской области могут отказать тем, кто ведет аморальный или иждивенческий образ жизни.

Согласно постановлению правительства от 19 августа 2020 года, предусмотрена возможность получения дополнительных выплат малоимущим, а также расширение возможностей использования этих средств.
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Например, их можно потратить на одежду или школьные принадлежности. Желающие начать свой бизнес смогут приобрести расходные материалы или частично оплатить аренду. Целевая государственная соцпомощь на основании социального контракта назначается на срок от трех месяцев до одного года.

В январе сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил прокуратуре проследить за выделением социальных выплат семьям с детьми, медикам, россиянам, потерявшим работу, бизнесу в период пандемии. За то, чтобы меры соцподдержки дошли до граждан, отвечают несколько ведомств, в том числе Минтруд и Пенсионный фонд.

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