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10:58 (мск), источник: РБК

Число коек для больных COVID-19 в Москве сократят на треть

К плановому приему пациентов вернут две больницы на 2 тыс. коек, еще 2,7 тыс. коек сократят в резервных стационарах. Всего в столице останется около 9 тыс. мест для больных COVID-19.

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Источник: AP 2020

Количество больничных коек для лечения пациентов с COVID-19 в столице сократят еще на треть. Об этом объявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается в Telegram-канале социального комплекса столицы.

«Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тыс. коек», — сказала Ракова.

К стандартной работе возвращаются корпуса городских больниц № 52 и № 15 им. О. М. Филатова — таким образом высвобождается 2 тыс. коек. Еще 2,7 тыс. сократят в резервных госпиталях в Сокольниках, Крылатском, Коммунарке и АТЦ «Москва». По словам Раковой, для больных COVID-19 в столице сохранят около 9 тыс. коек.

Сокращать коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Москве начали в январе на фоне спада заболеваемости. 28 января пять стационаров, перепрофилированных под COVID-19, на 2 тыс. коек суммарно, вернулись к нормальной работе.

3 февраля обычный прием пациентов возобновился еще в десяти больницах на 3,2 тыс. коек. Во всех возвращающихся к плановой работе клиниках проводят санитарную обработку и тестируют персонал на коронавирус.

Как заявлял министр здравоохранения России Михаил Мурашко в начале февраля, по всей России сейчас свободна треть коечного фонда для приема больных с COVID-19.

Мурашко отметил, что высвобождающиеся места в больницах нельзя держать «в режиме ожидания», их нужно оперативно возвращать к приему плановых пациентов.

При этом глава Минздрава рекомендовал госпитализировать всех граждан с коронавирусом старше 80 лет вне зависимости от течения болезни. «Ничего страшного при заболевании положить, даже с профилактической целью, не дожидаясь каких-то осложнений тяжелых», говорил Мурашко.

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