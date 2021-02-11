Число коек для больных COVID-19 в Москве сократят на треть

Количество больничных коек для лечения пациентов с COVID-19 в столице сократят еще на треть. Об этом объявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается в Telegram-канале социального комплекса столицы.
«Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тыс. коек», — сказала Ракова.
К стандартной работе возвращаются корпуса городских больниц № 52 и № 15 им. О. М. Филатова — таким образом высвобождается 2 тыс. коек. Еще 2,7 тыс. сократят в резервных госпиталях в Сокольниках, Крылатском, Коммунарке и АТЦ «Москва». По словам Раковой, для больных COVID-19 в столице сохранят около 9 тыс. коек.
Сокращать коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Москве начали в январе на фоне спада заболеваемости. 28 января пять стационаров, перепрофилированных под COVID-19, на 2 тыс. коек суммарно, вернулись к нормальной работе.
3 февраля обычный прием пациентов возобновился еще в десяти больницах на 3,2 тыс. коек. Во всех возвращающихся к плановой работе клиниках проводят санитарную обработку и тестируют персонал на коронавирус.
Как заявлял министр здравоохранения России Михаил Мурашко в начале февраля, по всей России сейчас свободна треть коечного фонда для приема больных с COVID-19.
Мурашко отметил, что высвобождающиеся места в больницах нельзя держать «в режиме ожидания», их нужно оперативно возвращать к приему плановых пациентов.
При этом глава Минздрава рекомендовал госпитализировать всех граждан с коронавирусом старше 80 лет вне зависимости от течения болезни. «Ничего страшного при заболевании положить, даже с профилактической целью, не дожидаясь каких-то осложнений тяжелых», говорил Мурашко.