Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
Фоторепортажи
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
10Крещенские купания
10:11 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Язык развода: ученые нашли ключевые слова

Чтобы выяснить, не оказались ли ваши отношения на грани разрыва, достаточно проанализировать язык людей, которые в этих отношениях состоят. И дело вовсе не в том, что люди начинают говорить о разводе, ругаться или обвинять друг друга.

Источник: Getty Images

Проанализировав более миллиона постов в соцсети Reddit, исследователи (их работа опубликована в издании PNAS) обнаружили, что порой за несколько месяцев до разрыва отношений набор слов, который использовали тогда еще партнеры, заметно менялся вне зависимости от обсуждаемой темы.

Новость
Почему супругам полезно спать в отдельных кроватях

Изменения были наиболее заметны в критическую неделю, когда отношения рушились, но обычно через шесть месяцев после разрыва словарный набор возвращался к исходному.

При этом изменения касались в основном местоимений, которыми люди пользуются каждый день, поэтому для большинства проходили незамеченными.

«Похоже, что предстоящий разрыв начинает влиять на жизнь людей еще до того, как они осознали, что он неминуем, — говорит ведущий автор исследования, психолог Сара Серадж из Техасского университета в Остине. — Мы не замечаем, как часто мы используем те или иные предлоги, артикли или местоимения, но эти служебные слова изменяются под воздействием личных переживаний и могут многое рассказать о нашем эмоциональном и психологическом состоянии».

При этом, как отмечают ученые, совершенно не важно, кто является инициатором разрыва отношений и завершаются ли они разводом или как-то иначе.

Так что же в первую очередь является маркером будущего разрыва?

Как выяснилось, люди начинают заметно чаще использовать местоимения «я» и «мы» и слова, относящиеся к когнитивному процессу, то есть указывающие на тяжелую работу мысли.

Одновременно у людей снижается способность к аналитическому мышлению, что проявляется в более личном и неформальном выборе слов.

Новость
Средний возраст оказался самым тяжелым для психики

«Люди усиленно над чем-то думают и все больше сосредотачиваются на себе, — поясняет Серадж. — Иногда местоимение “я” ассоциируется с депрессией и печалью, потому что в состоянии депрессии люди замыкаются и теряют способность к эмпатии».

Любопытно, что у большинства людей язык возвращается к прежнему состоянию уже через полгода после разрыва, но у некоторых эти изменения сохраняются и через год.

Обычно это наблюдается у тех, кто никак не может вернуться к нормальной жизни и часто повторяет свою историю в соцсетях.

Но зачем нам знать все эти языковые тонкости, если такое знание все равно не способно предотвратить разрыв? Ну хотя бы для того, говорят исследователи, чтобы скорее преодолеть этот стрессовый период жизни и двинуться дальше.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Обмен болью". Можно ли примирить азербайджанцев и армян после войны в К...
"Диктатуры долго не живут". Лидер "Тараканов" об аресте главреда "Медиаз...
Постпред РФ заявил об изменении отношения к «Спутнику V» в ЕС
В ЕC обвинили Россию в «дезинформации» о вакцинации на Украине
Самолеты «Байкал» станут основными в авиапарке новой компании
В России за сутки зафиксировали 15 038 новых случаев COVID-19
В Росгидромете сообщили о возвращении морозов
Трое кубинцев 33 дня провели на необитаемом острове
Здоровье
Гастроэнтеролог назвал полезную альтернативу десертам Она особенно важна для мозга.
Новости партнеров
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Супруга Навального отказалась поддержать мужа в суде
Германия специально выгнала Навального, чтобы раскрутить жену
Немцы проговорились: Навальный лечился от психического расстройства
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
Алсу призналась, почему не показывает сына. Жаль
"Сюрприз" для водителей с 1 апреля
Эксперт назвал преемника Меркель
Леди
Новое фото 34-летней Пелагеи произвело фурор в сети Поклонники комментируют снимок певицы
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь