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12:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Республиканец Том Эммер появился на онлайн-заседании вниз головой

Он случайно включил фильтр в программе и не смог его выключить

Представитель республиканской партии из Миннесоты Том Эммер стал очередной жертвой современных технологий. Он участвовал в заседании комитета палаты представителей по финансовым вопросам по видеосвязи.

Эммер начал зачитывать подготовленную речь, а потому не сразу заметил, что отображается на экране как говорящая вверх тормашками голова.

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Когда коллеги Эммера сообщили ему, что он включил специальный фильтр, чиновник растерялся и признался, что не знает, как его отключить и вернуть себе нормальный вид. Пока республиканец пытался победить технологии, его коллеги вовсю шутили.

Конечно же, депутаты вспомнили похожий случай, произошедший накануне с прокурором из Техаса, который во время онлайн-заседания «превратил себя» в кота.

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Эммеру также посоветовали готовиться к интернет-славе — и не ошиблись. Уже на следующий день запись с заседания стала вирусной, пишет The Hill.

Екатерина Гура

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