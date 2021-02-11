12:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Республиканец Том Эммер появился на онлайн-заседании вниз головой
Он случайно включил фильтр в программе и не смог его выключить
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Представитель республиканской партии из Миннесоты Том Эммер стал очередной жертвой современных технологий. Он участвовал в заседании комитета палаты представителей по финансовым вопросам по видеосвязи.
Эммер начал зачитывать подготовленную речь, а потому не сразу заметил, что отображается на экране как говорящая вверх тормашками голова.
Когда коллеги Эммера сообщили ему, что он включил специальный фильтр, чиновник растерялся и признался, что не знает, как его отключить и вернуть себе нормальный вид. Пока республиканец пытался победить технологии, его коллеги вовсю шутили.
Конечно же, депутаты вспомнили похожий случай, произошедший накануне с прокурором из Техаса, который во время
Эммеру также посоветовали готовиться к
Екатерина Гура