13:23 (мск), источник: Life.ru
В Магадане пилоты «боком» посадили лайнер в сильнейший ветер — видео
Накануне непогода не на шутку разбушевалась в регионе.
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Ураганный ветер продолжает устанавливать свои порядки в Магадане. Накануне сильнейшие порывы срывали крыши с домов, а сегодня — сносят садящиеся самолёты. Но, несмотря на непогоду, пилоты прекрасно справляются со своей работой. Одну из таких эффектных посадок снял местный житель. Видео опубликовано на YouTube.
Рейс дальневосточной авиакомпании «Аврора» выполнялся из Хабаровска. На посадочной прямой порывы ветра начали сносить аэробус,
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