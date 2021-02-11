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13:23 (мск), источник: Life.ru

В Магадане пилоты «боком» посадили лайнер в сильнейший ветер — видео

Накануне непогода не на шутку разбушевалась в регионе.

Ураганный ветер продолжает устанавливать свои порядки в Магадане. Накануне сильнейшие порывы срывали крыши с домов, а сегодня — сносят садящиеся самолёты. Но, несмотря на непогоду, пилоты прекрасно справляются со своей работой. Одну из таких эффектных посадок снял местный житель. Видео опубликовано на YouTube.

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Рейс дальневосточной авиакомпании «Аврора» выполнялся из Хабаровска. На посадочной прямой порывы ветра начали сносить аэробус, из-за чего лайнер стал заходить на посадку буквально «боком». Выровнять самолёт удалось лишь после касания взлётно-посадочной полосы. Благодаря мастерству пилотов посадка прошла успешно.

Но такое не всегда выходит штатно. Так, например, несколько дней назад на Курильских островах за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился военно-транспортный самолёт Ан-12. По предварительным данным, причиной инцидента стал именно порыв ветра у земли.

Во время загрузки произошла ошибка.
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