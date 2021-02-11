Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
11Сход лавины на Домбае
18Страх пустоты: карнавал в Венеции проходит без туристов
13:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Сибирский дворник порассуждал о любви на трех языках и впечатлил россиян

Дворник из Томска впечатлил сибирских журналистов знанием двух иностранных языков и порассуждал на камеру о любви и Дне святого Валентина.

Видео опубликовано агентством новостей ТВ2 в Facebook.

В ролике журналистка спрашивает проходящего мимо дворника, верит ли он в любовь. Получая утвердительный ответ, она интересуется, нужно ли доказывать свои чувства подарками и другими материальными вещами.

Новость
Скоро праздник: отличные подарки для любимых по суперценам

«Can’t buy me love, no/ Everybody tells me so (“Не купишь ты любовь/ Все так мне говорят” перевод с англ. — прим. “Ленты.ру”)», — процитировал мужчина песню группы The Beatles.

Россиянин отметил, что ему 70 лет, но он все равно отмечает День всех влюбленных. По этому случаю в этом году он планирует читать книгу Алана Уотса «Путь дзен», потому что там «много объяснений таких».

«Permettez-moi de présenter. Je m’appelle Vitaliy (“Позвольте представиться, меня зовут Виталий”, перевод с франц. — прим. “Ленты.ру”)», — добавляет дворник, говоря первую часть фразы с ошибками.

В комментариях пользователи восхитились знаниями пенсионера. «Просто фантастический дед», — написал один из комментаторов.

«Потрясающий дворник, спасибо за него», — отметил другой пользователь под полной версией уличного опроса горожан.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Реакция Кремля на заявление ЕС о новых санкциях
Названы виновники низких пенсий в России
СМИ узнали о планах Лукашенко получить от России еще $3 млрд
Россиянам напомнили о выплате, которую можно получить раз в год
В ЕC обвинили Россию в «дезинформации» о вакцинации на Украине
Ученые назвали основные черты «суперраспространителей» COVID-19
В Магадане самолет сел «боком» в сильнейший ветер (видео)
Звезду MMA уволили из «Мандалорца» после высказываний в соцсетях
Ученые нашли слова-предвестники развода
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Hi-Tech
Российские ученые первыми в мире обнаружили на Марсе новое вещество Оно существует и на Земле
Авто
Новый Renault Duster представлен в России (фото) Цены и комплектации кроссовера раскроют в конце февраля
Новости партнеров
Индексация пенсий не по нраву кабинету министров Мишустина
Супруга Навального отказалась поддержать мужа в суде
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Немцы проговорились: Навальный лечился от психического расстройства
Gnezdo.ru
10 бездарных актрис, которых не любят зрители
5 признаков, что у вас в роду были дворяне
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
5 примет, что у вас в роду были дворяне
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь