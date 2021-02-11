15:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подводный снимок акул стал лучшим на международном фотоконкурсе
Объявлены победители конкурса Underwater Photographer of the Year 2021
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Организаторы международного фотоконкурса Underwater Photographer of the Year объявили победителей 2021 года. Впервые за 56 лет существования конкурса главная награда досталась
Рене Капоццола из США удостоилась звания подводного фотографа года за свой потрясающий снимок акул на фоне закатного неба и летающих над водой чаек. Снимок был сделан у берегов острова Муреа во Французской Полинезии в августе прошлого года.
В этом году на конкурс поступило более 4,5 тысяч работ от фотографов из 68 стран. Кстати, в этом году
Екатерина Гура