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15:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подводный снимок акул стал лучшим на международном фотоконкурсе

Объявлены победители конкурса Underwater Photographer of the Year 2021

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фотографии
42
фотографии
42
фотографии

Организаторы международного фотоконкурса Underwater Photographer of the Year объявили победителей 2021 года. Впервые за 56 лет существования конкурса главная награда досталась женщине-фотографу.

Рене Капоццола из США удостоилась звания подводного фотографа года за свой потрясающий снимок акул на фоне закатного неба и летающих над водой чаек. Снимок был сделан у берегов острова Муреа во Французской Полинезии в августе прошлого года.

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В этом году на конкурс поступило более 4,5 тысяч работ от фотографов из 68 стран. Кстати, в этом году фотографы-победители остались без привычных ценных призов и денежных премий. Из-за пандемии, которая сильно ударила по туристическому бизнесу и индустрии дайвинга, организаторы конкурса решили отказаться от спонсорской помощи в знак солидарности.

Екатерина Гура

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