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14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит озеро разноцветных камней в США (фото)

Живописное место, созданное природой

Национальный парк Глейшер, расположенный в американском штате Монтана на границе с канадскими провинциями Альберта и Британская Колумбия, славится своей удивительной природой с горами, лесами и множеством ледниковых озер. Всего их на территории парка более 700, но только 131 из них имеют собственные названия.

Самым популярным и самым большим является озеро Макдональд. Его общая площадь составляет 27,6 квадратных километров, а глубина достигает 141 метра. Но главной изюминкой этого водоема является его кристально-чистая вода (на глубине до 8 метров можно спокойно рассмотреть дно) и разноцветная галька.

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Берег и дно озера застилает ковер из зеленых, синих, красных, бежевых и других разноцветных камней, которые очень любят фотографировать многочисленные туристы.

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Цвет гальки обусловлен содержанием железа в осадочных горных породах и степенью его окисления. Когда-то в этих местах были скалы, которые формировались миллионы лет и, в зависимости от условий, приобретали различные цвета. Например, красные оттенки получились там, где железо в породах плотно контактировало с воздухом, а зеленые — если процесс взаимодействия был недолгим.

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Во время ледникового периода эти скалы были разбиты в мелкую гальку гигантскими ледяными глыбами, а потоки талой воды принесли цветные камни в долину, где впоследствии и образовались горные озера.

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