14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит озеро разноцветных камней в США (фото)
Живописное место, созданное природой
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Национальный парк Глейшер, расположенный в американском штате Монтана на границе с канадскими провинциями Альберта и Британская Колумбия, славится своей удивительной природой с горами, лесами и множеством ледниковых озер. Всего их на территории парка более 700, но только 131 из них имеют собственные названия.
Самым популярным и самым большим является озеро Макдональд. Его общая площадь составляет 27,6 квадратных километров, а глубина достигает 141 метра. Но главной изюминкой этого водоема является его
Берег и дно озера застилает ковер из зеленых, синих, красных, бежевых и других разноцветных камней, которые очень любят фотографировать многочисленные туристы.
Цвет гальки обусловлен содержанием железа в осадочных горных породах и степенью его окисления.
Во время ледникового периода эти скалы были разбиты в мелкую гальку гигантскими ледяными глыбами, а потоки талой воды принесли цветные камни в долину, где впоследствии и образовались горные озера.
Екатерина Гура