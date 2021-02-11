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17:32 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Кладбище туриндустрии». Что стало со сферой отдыха в Таиланде за год борьбы с коронавирусом?

Туристическая отрасль Таиланда оказалась на грани банкротства.

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Несмотря на то, что сейчас в стране высокий туристический сезон, в Бангкоке большинство туристических автобусов и лодок простаивают.

За прошлый год страну посетило в пять раз меньше иностранных гостей, чем годом ранее.

Многие работники туриндустрии думают либо о том, чтобы закрыть бизнес, либо о смене профессии.

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