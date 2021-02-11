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15:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец нашел у себя в саду бронзовую голову стоимостью более $5 тысяч

О существовании скульптуры не знали даже специалисты.

Житель Великобритании, пожелавший остаться неизвестным, сделал неожиданную находку, когда разбирал фрагменты разрушенного флигеля в своем саду.

В обычном ведре он обнаружил бронзовую голову. Как оказалось, это точная копия древнеримской скульптуры «Голова Минервы», сделанная в 19 веке.

Чтобы узнать ценность своей находки, британец отнес ее на экспертизу специалистам из аукционного дома East Bristol Auctions.

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Эксперт Айден Хан отметил, что был поражен увиденным — бронзовая копия сохранила все изъяны оригинала, а значит, ее делали непосредственно с настоящей скульптуры. При этом экспертам никогда раньше не попадалось информации о каких-либо копиях, пишет Daily Star.

Сообщается, что эта копия не просто очень точная, но, судя по всему, и единственная, а потому ее ценность велика. Бронзовую голову уже выставили на торги, которые состоятся 19 февраля. По оценкам экспертов, за нее могут заплатить от пяти до восьми тысяч долларов.

Кстати, оригинальная «Голова Минервы» была найдена в британском городе Бат в 1727 году. Скульптура, представляющая собой важную древнеримскую находку в британской истории, датируется I веком.

Екатерина Гура

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