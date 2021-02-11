17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Австралии нашел на пляже 42-летнее послание в бутылке
Теперь он пытается разыскать его автора.
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Австралийский гид Эшли МакКлинток во время очередной экскурсии с туристической группой случайно заметил на пляже недалеко от Калбарри пустую бутылку. Он остановился, чтобы поднять ее и выбросить в мусор, но увидел нечто интересное. Пустая бутылка оказалась «приветом» из прошлого.
На ней красовалась надпись «яд», а внутри лежала записка с частично выцветшим на солнце текстом.
Вскрыв бутылку и прочитав послание, Эшли узнал, что ее отправила некая Кэссиди, отдыхавшая со своей семьей в этих местах в апреле 1979 года.
В записке говорилось, что если послание будет найдено через четыре года или более после того, как оно будет отправлено, за него будет предложена награда в размере 50 центов за каждый год. Для связи Кэссиди оставила и свой контактный адрес, но
МакКлинток пошутил, что теперь его ждет неплохое вознаграждение, если он сможет разыскать автора письма. За помощью он обратился к журналистам и пользователям социальных сетей, пишет The West Australian.
Екатерина Гура