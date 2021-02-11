17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Нижегородской области появились ярко-синие собаки
Почему шерсть животных приобрела такой цвет, пока неизвестно
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Жители города Дзержинск в Нижегородской области заметили в окрестностях химического предприятия «Дзержинское оргстекло» стаю
Фотографии животных быстро разлетелись по соцсетям и вызвали большой резонанс.
Почему собаки стали синими — никто не знает, но на предприятии предположили, что животные могли найти
Управляющий АО «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец заявил журналистам, что несколько лет назад в городе уже была похожая история с бездомными собаками, которые были окрашены в неестественные цвета. Он также добавил, что предприятие не может нести расходы на отлов животных и их стерилизацию, а вот почему химикаты на территории хранятся в свободном доступе и без тары, он объяснить не смог.
После того, как история получила большую огласку, судьбой ярких псов заинтересовались и чиновники. В
Екатерина Гура