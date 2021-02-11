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17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Нижегородской области появились ярко-синие собаки

Почему шерсть животных приобрела такой цвет, пока неизвестно

Жители города Дзержинск в Нижегородской области заметили в окрестностях химического предприятия «Дзержинское оргстекло» стаю ярко-синих бродячих собак.

Фотографии животных быстро разлетелись по соцсетям и вызвали большой резонанс.

Почему собаки стали синими — никто не знает, но на предприятии предположили, что животные могли найти какие-то химикаты (например, медный купорос) в одном из заброшенных помещений и изваляться в нем. Об этом косвенно говорит и их неравномерный окрас.

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Управляющий АО «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец заявил журналистам, что несколько лет назад в городе уже была похожая история с бездомными собаками, которые были окрашены в неестественные цвета. Он также добавил, что предприятие не может нести расходы на отлов животных и их стерилизацию, а вот почему химикаты на территории хранятся в свободном доступе и без тары, он объяснить не смог.

После того, как история получила большую огласку, судьбой ярких псов заинтересовались и чиновники. В пресс-службе администрации Дзержинска отметили, что сейчас с руководством предприятия «Дзержинское оргстекло» ведутся переговоры о возможности отлова животных, чтобы показать их специалистам, оценить их состояние и определить причину окрашивания шерсти. В администрации добавили, что делают все возможное, чтобы решить этот вопрос, пишет информагентство «В городе N».

Екатерина Гура

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