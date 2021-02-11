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17:52 (мск), источник: ТАСС

В Венгрии началась вакцинация «Спутником V»

ВЕНА, 11 февраля. /ТАСС/. Венгрия начала прививать население от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте правительства страны.

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Источник: РИА "Новости"

Как информировал глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйаш, «Спутник V» будет применяться в четверг и пятницу на четырех пунктах вакцинации в Будапеште.

Прививку российской вакциной венгерские врачи делают людям в возрасте до 75 лет, у которых нет хронических заболеваний, добавил Гуйаш.

7 февраля министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер сообщил, что Национальный центр общественного здравоохранения окончательно одобрил применение российского препарата «Спутник V». В Венгрии в настоящее время для вакцинации доступно четыре препарата: совместной разработки Pfizer и BioNTech, от компаний Moderna и AstraZeneca, а также «Спутник V».

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины «Спутник V» для проведения исследований. В январе 2021 года Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о вакцине «Спутник V» и одобрил предварительный допуск этого препарата.

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