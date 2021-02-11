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19:26 (мск), источник: Известия

В Швейцарии разработали назальный спрей для борьбы с коронавирусом

Швейцарская компания Adwatis разработала назальный спрей, снижающий риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает швейцарская газета Le Matin.

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Источник: AFP 2020

«Если применять спрей после близкого контакта (с другим человеком. — Ред.) без маски или от четырех до пяти раз в день в качестве превентивной меры, то он, как мы надеемся, позволит снизить риск заражения COVID-19», — сказал глава компании Жорж Буй.

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По его словам, за 30 секунд после применения спрей способен на 99% снизить количество вирусных частиц. При этом препарат эффективен не только против COVID-19, но и против других вирусов.

Буй отметил, что в состав лекарства, в частности, входит японская ионизированная вода с антимикробными свойствами, которая уже применяется в косметике и средствах для лечения ожогов и ран.

Производство препарата планируется запустить в сотрудничестве с французской компанией B&P. Ожидается, что продажа спрея во Франции начнется в конце февраля, передает НСН.

Ранее, 8 февраля, Минздрав России представил обновленную версию перечня препаратов во временных методических рекомендациях по лечению коронавирусной инфекции.

Из списка исключили антибиотик азитромицин. Таким образом, в новой, 10-й, версии временных методических рекомендаций остались пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа, сообщает телеканал «360».

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