20:55 (мск), источник: BBC News Русская служба
Коронавирус: весь SARS-CoV-2 в мире поместится в банку колы
Весь коронавирус, который гуляет по миру, поместится в банке
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Подсчитать примерный объем вируса SARS-CoV-2 во всем мире ученого попросили для популярной программы BBC Radio 4 «Более или менее».
В основу подсчета легло примерное число заражающихся каждый день — 3 млн человек.
По данным ресурса Our World in Data, ежедневно в мире положительные тесты на коронавирус сдают примерно полмиллиона человек. Также надо учесть бессимптомных больных и людей с симптомами, но по
Кроме того, объясняет Йейтс, необходимо учитывать, что каждый зараженный несет в себе разное количество вируса. Это зависит от того, сколько дней назад инфекция попала в организм (не путать с днем, когда был сдан тест). Самая большая вирусная нагрузка наблюдается у людей примерно на шестой день после заражения.
Если суммировать эти и другие факторы, получается, что ежемоментно в мире циркулирует около двухсот квадриллионов частиц вируса. Каждая частица в диаметре составляет от 80 до 120 нанометров (миллиардная часть метра). Это как минимум в несколько сотен, а то и в тысячу раз меньше толщины человеческого волоса.
Таким путем Кристиан Йейтс и пришел к выводу о банке