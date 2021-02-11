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20:55 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: весь SARS-CoV-2 в мире поместится в банку колы

Весь коронавирус, который гуляет по миру, поместится в банке из-под газированного напитка, и в ней еще останется много места, утверждает специалист в области математической биологии из Университета Бата Кристиан Йейтс.

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Источник: GETTY IMAGES

Подсчитать примерный объем вируса SARS-CoV-2 во всем мире ученого попросили для популярной программы BBC Radio 4 «Более или менее».

Би-би-си обратилось именно к нему не случайно. В своей книге «Математика жизни и смерти» Кристиан Йейтс подробно описал механизмы такого рода подсчетов, когда задействованы полуэфемерные субстанции.

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В основу подсчета легло примерное число заражающихся каждый день — 3 млн человек.

По данным ресурса Our World in Data, ежедневно в мире положительные тесты на коронавирус сдают примерно полмиллиона человек. Также надо учесть бессимптомных больных и людей с симптомами, но по какой-то причине решивших не сдавать тест.

Кроме того, объясняет Йейтс, необходимо учитывать, что каждый зараженный несет в себе разное количество вируса. Это зависит от того, сколько дней назад инфекция попала в организм (не путать с днем, когда был сдан тест). Самая большая вирусная нагрузка наблюдается у людей примерно на шестой день после заражения.

Если суммировать эти и другие факторы, получается, что ежемоментно в мире циркулирует около двухсот квадриллионов частиц вируса. Каждая частица в диаметре составляет от 80 до 120 нанометров (миллиардная часть метра). Это как минимум в несколько сотен, а то и в тысячу раз меньше толщины человеческого волоса.

Таким путем Кристиан Йейтс и пришел к выводу о банке из-под кока-колы. Более подробно о своих вычислениях он рассказывает в своей статье в научном интернет-издании The Conversation.

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