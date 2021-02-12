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11:37 (мск), источник: Газета.Ру

Обнародованы детали секретной экспедиции нацистов в Антарктиду

Незадолго до начала Второй Мировой войны нацисты занялись поиском территорий для размещения военных баз. Одним из самых удачных мест была названа Антарктида, куда в декабре 1938 года отправилась экспедиция из 82 человек. Они не только исследовали территорию, но и нашли подходящую скалистую местность для строительства объекта.

Источник: Public domain

Испанское интернет-издание El Diario опубликовало детали секретной экспедиции нацистов в Антарктиду. Эти подробности содержатся в книге Томаса Бальмаседы и Августины Ларреа «Антарктида. Неизвестные и невероятные истории Белого континента».

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В 1938 году нацистская Германия собрала экспедицию к берегам Антарктиды. 17 декабря из Гамбурга вышло судно «Швабенланд». Миссия из 82 человек следовала на юг. У нацистов были два гидросамолета «Борей» и «Пассат», измененные специально для использования при температурах ниже 50 градусов.

Помимо этого, как отмечает издание, у членов экспедиции была провизия на один месяц, «упакованная в 60 парашютных мешков на случай возможной спасательной операции». С собой у них также было несколько нацистских флагов, которые планировалось использовать для разметки территории.

Примерно через месяц команда корабля прибыла к Антарктиде в районе Земли Королевы Мод. Нацисты обследовали территории и сбросили с самолетов вымпелы с нацистской символикой.

В материале издания отмечается, что немцы положили глаз на этот регион еще в конце 1930-х годов по нескольким причинам. Во время Первой мировой войны страна потеряла несколько африканских колоний, военно-морскую базу в Китае и другие земли. Эти потери означали существенное сокращение портов в различных широтах.

Власти понимали, что назревает глобальный конфликт, поэтому Германии необходимы были базы в южном полушарии, важные для снабжения кораблей и подводных лодок.

Субарктические острова являются прекрасной возможностью для добавления портов без прямого конфликта с другой страной.
El Diario

Кроме того, Антарктида привлекала Адольфа Гитлера как источник потенциальной прибыли.

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Еще с 1920-х годов страна активно использовала китовый жир — производила многие повседневные товары, начиная от маргарина и заканчивая чистящими средствами. Тем более что поражение в Первой мировой войне привело к тому, что Германия лишилась многих источников растительных и животных жиров из-за потери колоний.

С годами зависимость Германии от китового жира только возрастала. Это «побудило национал-социалистический режим способствовать росту местной китобойной промышленности, создавая собственный флот». Таким образом, к 1935 году Германия была крупнейшим покупателем этого сырья.

Более половины произведенного китового жира попадало в эту страну — во время войны убитым китам нашли еще несколько применений: жир использовали в качестве смазочного материала или при производстве нитроглицерина, а мясо потреблялось людьми, так как в замороженном виде оно могло долго храниться.

Участники экспедиции 1938 года обследовали около 600 тыс. кв. км Антарктиды. После этого начался новый этап в освоении континента нацистами. Земли стали называться Новой Швабией.

Миссия преследовала также научную цель. Ученые, которые были в составе команды, провели исследование климата при помощи радиозондов, измерили температуру океана, осуществили коррекцию морских карт, а также изучили подводный рельеф.

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Вместе с тем они, как отмечает испанское СМИ, искали так называемое антарктическое «жизненное пространство», где можно было бы установить базу. В материале, в котором приводятся выдержки из книги, отмечается, что нацисты его нашли позднее. Один из членов экспедиции отмечал, что это было «небольшое скальное образование», на котором виднелась вода. По его словам, «вся скалистая равнина была почти без снега и безо льда, и имела влажный, грязный вид».

При этом было принципиальное отличие этого места от остальной территории в том, что «температура поверхности составляла всего пять градусов по Цельсию ниже нуля». Уникальность ландшафта подтвердили и обследовавшие его метеорологи.

Спустя два дня после обнаружения — 5 февраля 1939 года — участники экспедиции подняли на месте будущей базы флаг нацистской Германии, захватили четырех императорских пингвинов и отправились на родину.

В Гамбурге «Швабенланд» пришвартовался в середине апреля 1939 года. Членов команды встречали самые влиятельные люди среди нацистов. Поздравительное послание для членов экспедиции оставил и Гитлер.

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