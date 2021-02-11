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22:16 (мск), источник: Forbes

В России предложили изменить правила набора телефонных номеров

Минцифры разработало проект приказа, который с 2025 года разрешает использовать вместо цифры 8 при междугородних звонках цифру 0, при международных — 00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на портале нормативных правовых актов.

Источник: Агентство «Москва»

Впервые российские власти выпустили приказ, согласно которому планировалось начать звонки «через нули», в 2006 году, писали «Известия». Тогда министерство планировало запустить эту возможность к 2010 году, однако потом ее передвинули на 2017 год, а еще позже — на 2020 год. Теперь власти назначили новую дату — 2025 год.

Министерство пояснило «РИА Новости», что проект разработали для закрепления номера 122 за Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи.

Ранее представитель ведомства также объяснял «Известиям», что переход на префикс «0» поможет максимально стандартизировать национальные префиксы, используемые в разных странах, облегчить процедуру набора номера при перемещении из одной страны в другую и минимизировать количество набираемых цифр.

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