Астрономы надеялись найти одну черную дыру. Вместо нее они нашли целое скопление

Речь идет о шаровом кластере NGC 6397, который находится на расстоянии 7200 световых лет от Земли.
Шаровое скопление звезд — это звезды, связанные гравитацией и вращающиеся вокруг единого центра по шарообразной орбите. Они считаются более древними, чем другие звездные скопления, в которых орбиты звезд лежат в одной плоскости.
Астрономы Гари Мамон и Эдуардо Витраль из Парижского института астрофизики начинали изучать ядро кластера NGC 6397, ожидая найти черную дыру «промежуточной массы», говорится в сообщении команды «Хаббла».
Чтобы найти этот гравитационный центр, астрономы проанализировали местонахождение звезд в скоплении и их траекторию.
«Мы нашли очень весомые подтверждения невидимой массы в плотных центральных регионах кластера», — говорит Витраль. Однако масса распределялась не точечно, как предполагали ученые.
Астрономы полагают, что на самом деле в центре кластера может находиться не одна черная звезда средней массы, а скопление из нескольких.
Черные дыры «промежуточной массы» — меньшей, чем у сверхмассивных черных дыр, лежащих в центре больших галактик, но больше, чем у черных дыр звездной массы, образующихся в результате гравитационного коллапса гигантов, — ученые ищут давно. Явных примеров им неизвестно, хотя есть отдельные кандидаты. Существование такого типа черных дыр предсказано теорией их эволюции, но эмпирических подтверждений до сих пор не найдено.