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09:29 (мск), источник: BBC News Русская служба

Астрономы надеялись найти одну черную дыру. Вместо нее они нашли целое скопление

Космический телескоп Hubble помог обнаружить скопление черных дыр в шаровом кластере в созвездии Жертвенник. Французские ученые, анализировавшие новые данные, искали в них признаки черной дыры промежуточной массы, но пришли к выводу, что на самом деле там существует множество более мелких черных дыр.

Источник: ESAHUBBLE.ORG

Речь идет о шаровом кластере NGC 6397, который находится на расстоянии 7200 световых лет от Земли.

Шаровое скопление звезд — это звезды, связанные гравитацией и вращающиеся вокруг единого центра по шарообразной орбите. Они считаются более древними, чем другие звездные скопления, в которых орбиты звезд лежат в одной плоскости.

Примерно так выглядели гравитационные паттерны внутри кластера (иллюстрация) | Источник: ESAHUBBLE.ORG

Астрономы Гари Мамон и Эдуардо Витраль из Парижского института астрофизики начинали изучать ядро кластера NGC 6397, ожидая найти черную дыру «промежуточной массы», говорится в сообщении команды «Хаббла».

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Чтобы найти этот гравитационный центр, астрономы проанализировали местонахождение звезд в скоплении и их траекторию.

«Мы нашли очень весомые подтверждения невидимой массы в плотных центральных регионах кластера», — говорит Витраль. Однако масса распределялась не точечно, как предполагали ученые.

Астрономы полагают, что на самом деле в центре кластера может находиться не одна черная звезда средней массы, а скопление из нескольких.

Черные дыры «промежуточной массы» — меньшей, чем у сверхмассивных черных дыр, лежащих в центре больших галактик, но больше, чем у черных дыр звездной массы, образующихся в результате гравитационного коллапса гигантов, — ученые ищут давно. Явных примеров им неизвестно, хотя есть отдельные кандидаты. Существование такого типа черных дыр предсказано теорией их эволюции, но эмпирических подтверждений до сих пор не найдено.

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