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10:21 (мск), источник: РБК

Умер джазовый музыкант Чик Кориа

Ему было 79 лет. Кориа стал обладателем 23 музыкальных премий Грэмми, в 1960-х годах он участвовал в записи альбомов Майлза Дэвиса, после чего основал свою группу Return To Forever.

Источник: AP 2020

Американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа умер на 80-ом году жизни. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте музыканта.

«Чик Кориа умер в возрасте 79 лет от редкой формы рака, который был диагностирован лишь недавно», — сообщается на сайте.

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Чик Кориа — лауреат 23 премий «Грэмми», он включен в Зал славы джаза (DownBeat Jazz Hall of Fame), эта награда является одной из наиболее значимых для исполнителей и музыкантов на мировой джазовой сцене.

Профессиональную карьеру музыкант начал в 1960-х годах, играя на фортепиано в группах, исполнявших латиноамериканскую эстрадную музыку. Тогда же Кориа стал одним из пианистов в составе группы Майлза Дэвиса. Музыкант участвовал в записи альбомов Дэвиса «In a Silent Way» (1969) и «Bitches Brew» (1970).

В середине 1970-х годов Кориа выступил основателем джаз-фьюжн группы Return To Forever, в которой в разное время играли бас-гитарист Стенли Кларк, ударники Аирто Морейра, Стив Гэдд и Ленни Уайт, саксофонист Джо Фаррелл и гитарист Эл Ди Меола. Всего Кориа выпустил более 80 сольных и совместных альбомов. Его последняя концертная пластинка «Plays» вышла в сентябре 2020 года.

Чик Кориа неоднократно бывал с концертами в СССР и России, впервые — в июле 1982 года. Последнее выступление музыканта в Москве состоялось в 2018 году в Концертном зале имени Чайковского, а в 2019 Кориа выступил в Большом зале петербургской филармонии.

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