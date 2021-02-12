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11:38 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Самоварный ключ и помадные баночки: какие еще артефакты Московского зоопарка были отреставрированы

Более 150 предметов конца XVIII — середины XX века обнаружили на старой территории Московского зоопарка во время строительных работ.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Археологи отреставрировали артефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка в прошлом году. Среди них предметы быта, медные и серебряные монеты, гвозди, пуговицы, стеклянные бутылки и флаконы, фрагменты изразцов.

«Коллекция археологических находок, обнаруженных на территории Московского зоопарка, готова к передаче в музейный фонд. В ней 152 артефакта», — рассказал глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Среди находок можно отметить керамические изделия XVIII века, например курительную трубку из красной глины, серебряную чайную ложку и фрагменты фарфоровой посуды.
Алексей Емельянов
глава Департамента культурного наследия города Москвы

Также в коллекцию вошел самоварный ключ из цветного металла. С помощью такого ключа можно было регулировать напор воды в кране самовара. Этот артефакт относится к концу XIX — началу ХХ века. К тому же периоду принадлежат и керамические помадные баночки, служившие для хранения косметических средств.

На некоторых из них сохранились клейма популярных торговых фирм и производителей того времени, например «Брокаръ и Ко». Эта компания принадлежала первому российскому парфюмеру французского происхождения Генриху Брокару. Основой его производства было мыловарение. Также фабрика выпускала шампуни, помады и одеколоны. Благодаря низким ценам мыло и другая косметическая продукция стали доступны не только богатым людям, но и представителям среднего класса. Так, самое дешевое мыло стоило всего одну копейку.

Еще одна примечательная находка — детская фарфоровая кружка, на которой изображены играющие лисы. Эта вещица, относящаяся к середине XX века, очень хорошо сохранилась.

Научная реставрация предметов конца XVIII — середины XX века заняла не один месяц. Специалисты очистили их от коррозии и множественных загрязнений с помощью специальных растворов. В будущем эти артефакты могут стать частью экспозиции столичных музеев.

Нынешняя территория столичного зоосада располагается на месте бывших Пресненских прудов. В XVIII — начале XX столетия здесь была малоэтажная городская застройка с купеческими особняками, усадьбами, а также доходными домами.

Археологические наблюдения в Московском зоопарке продолжатся и в этом году, мы ждем новых артефактов.
Алексей Емельянов

Сохранение находок — важная часть работы археологов. Процесс делится на два этапа. Во время камеральной обработки удаляют грунт. Сама же реставрация может занимать от недели до нескольких лет (в зависимости от сложности артефакта и его состояния). В прошлом году в столице было обнаружено более 15 тысяч артефактов прошлых веков.

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