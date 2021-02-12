В Японии из-за пандемии введут пост министра по одиночеству

12:30 (мск), источник: Ведомости
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Должность министра по одиночеству займет министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото, который также курирует вопрос борьбы со снижением рождаемости. «Число самоубийств среди женщин увеличивается
Сакамото будет совмещать обе должности — старую и новую. «Я хочу продвигать деятельность по предотвращению социальной изоляции и защите связей между людьми», — сказал он, принимая поручение
Пост министра по одиночеству уже существует в Великобритании с 2018 г. Его обязанности были возложены на действующего на тот момент замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч.