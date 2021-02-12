SAFETY THIRD pic.twitter.com/HVT05ia6Du— Antifa Temptress ? (@soapachu) February 9, 2021
12:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае микроавтобус показал трюк канатоходца (видео)
Невероятное мастерство водителя.
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Пользователи соцсетей делятся видео с водительским трюком, от которого у многих подписчиков, по их словам, «кровь стынет в жилах».
В ролике водитель микроавтобуса, включив задний ход, пересекает канал с водой по двум тонким и не очень ровным бревнам. За кадром слышны крики людей, помогающих ему направить авто.
Микроавтобус движется очень медленно, периодически останавливаясь, но в итоге «невыполнимая» миссия увенчивается успехом.
Видео необычного мастерства было снято в округе Куньмин, провинция Юньнань.
Анна Лысенко