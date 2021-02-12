13:29 (мск), источник: Ведомости
Режиссер Кустурица привился от коронавируса вакциной «Спутник V»
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщило Россотрудничество.
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«Я уже сделал первый укол, следующий — 17 февраля», — сказал Кустурица в интервью ведомству.
Побочным эффектом после прививки стала головная боль, рассказал режиссер. Он подчеркнул, что большинство сербов верят в эффективность «Спутника V».
«Белградская элита, которая близка Западу, верит в Pfizer и Moderna, но я думаю, что 80% сербов верят русским и верят в эффективность “Спутника V”. Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная», — отметил Кустурица.
Агентство по лекарствам и медицинским средствам Сербии выдало разрешение на применение «Спутника V» на территории страны в конце прошлого года, вакцинация препаратом началась 6 января. В настоящий момент Москва и Белград ведут переговоры о совместном производстве «Спутника V» на территории Сербии.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса.
Помимо Сербии, вакцина «Спутник V» также зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане и Бахрейне.
Эмир Кустурица родился 24 ноября 1954 г. в Сараево. Среди наиболее известных режиссерских работ Кустурицы фильмы «Черная кошка, белый кот», «Время цыган», «Андеграунд», «Жизнь как чудо». Режиссер отмечен наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля за фильмы «Андеграунд» и «Папа в командировке». Является кавалером ордена Почетного легиона.2.