13:38 (мск), источник: ТАСС Наука
Вещество из зеленого чая заставило раковые клетки самоуничтожиться
Ученые надеются, что на его основе можно будет создать новые лекарства против опухолей.
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ТАСС, 12 февраля. Летучее вещество из зеленого чая может уничтожать раковые клетки, заставляя их производить молекулы белка p53. Он отвечает за проверку целостности генома. К такому выводу пришли американские ученые, результаты исследования которых опубликовал научный журнал Nature Communications.
Ген p53 управляет производством белка, который отвечает за механизм самоуничтожения клетки в том случае, если в ее ДНК появляются серьезные повреждения.
В некоторых случаях ген p53 остается невредим, однако его активность снижается
В новом исследовании профессор Политехнического института Ренсселера (США) Чуньюй Ван и его коллеги выяснили, что эту роль может играть вещество EGCG (галлат эпигаллокатехина). Оно присутствует в листьях зеленого чая и других растительных продуктов питания. EGCG — мощный антиоксидант, он может подавлять воспаления в организме человека и животных.
«Мы обнаружили, что белок p53 может связывать молекулы летучего вещества EGCG в той же точке, где к нему присоединяется белок MDM2, который отвечает за разрушение его молекул. В результате концентрация p53 в раковых клетках растет, и он запускает программу самоуничтожения внутри них», — пояснил Ван.
Ван и его коллеги считают, что благодаря результатам их работы EGCG можно будет использовать как основу для новых типов противораковых лекарств, которые могут действовать даже на самые стойкие типы опухолей, в которых активность белка p53 максимально подавлена.