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13:38 (мск), источник: ТАСС Наука

Вещество из зеленого чая заставило раковые клетки самоуничтожиться

Ученые надеются, что на его основе можно будет создать новые лекарства против опухолей.

Источник: CC0/appledeng

ТАСС, 12 февраля. Летучее вещество из зеленого чая может уничтожать раковые клетки, заставляя их производить молекулы белка p53. Он отвечает за проверку целостности генома. К такому выводу пришли американские ученые, результаты исследования которых опубликовал научный журнал Nature Communications.

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Ген p53 управляет производством белка, который отвечает за механизм самоуничтожения клетки в том случае, если в ее ДНК появляются серьезные повреждения. Из-за мутаций в этом гене появляется множество разных раковых опухолей. Кроме того, из-за подобных мутаций опухоль гораздо лучше сопротивляется химиотерапии.

В некоторых случаях ген p53 остается невредим, однако его активность снижается из-за мутаций в других участках ДНК. К ним, например, относится ген MDM2, который защищает здоровые клетки от случайной гибели, нейтрализуя «лишние» молекулы белка p53. Ученые пытаются выяснить, как можно повторно активировать p53 и подавить другие гены в надежде, что раковые клетки самоуничтожатся.

В новом исследовании профессор Политехнического института Ренсселера (США) Чуньюй Ван и его коллеги выяснили, что эту роль может играть вещество EGCG (галлат эпигаллокатехина). Оно присутствует в листьях зеленого чая и других растительных продуктов питания. EGCG — мощный антиоксидант, он может подавлять воспаления в организме человека и животных.

Экспериментируя с культурами раковых и здоровых клеток, биологи обнаружили, что молекулы EGCG активно соединялись с p53. В результате этот белок активировался, и раковые клетки уничтожались.

«Мы обнаружили, что белок p53 может связывать молекулы летучего вещества EGCG в той же точке, где к нему присоединяется белок MDM2, который отвечает за разрушение его молекул. В результате концентрация p53 в раковых клетках растет, и он запускает программу самоуничтожения внутри них», — пояснил Ван.

Ван и его коллеги считают, что благодаря результатам их работы EGCG можно будет использовать как основу для новых типов противораковых лекарств, которые могут действовать даже на самые стойкие типы опухолей, в которых активность белка p53 максимально подавлена.

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