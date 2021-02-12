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15:02 (мск), источник: ТАСС

Гинцбург рассказал о вакцине «Cпутник V» для детей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Состав вакцины от коронавируса «Cпутника V» для детей не изменится, однако дозировка препарата будет различаться в зависимости от возраста. Об этом сообщил в пятницу директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего «Спутник V», Александр Гинцбург.

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Источник: РИА "Новости"

«Когда мы получим разрешение на исследования “Спутник V” на детском населении, то детское население будет разбито на определенные возрастные группы. Допустим, 17−14, 14−9 и 9 и меньше, может быть, даже на четыре возрастных группы. В зависимости от возрастной группы дозировка будет, это очевидно, различной: чем меньше возрастная группа, тем будет меньше дозировка препарата. Придется ли вносить какие-то другие изменения в состав вакцины: думаю, не придется. За исключением того, что, может быть, к этому времени будут проведены исследования в плане назальной формы этой вакцины, не исключено, что тогда назальная форма этой вакцины тоже будет в первую очередь рекомендована детям», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Гинцбург подчеркнул, что состав вакцины останется «абсолютно тем же самым».

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, это произошло 11 августа 2020 года. 17 декабря президент России Владимир Путин допустил создание «лайт-варианта» препарата.

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