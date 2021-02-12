14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США пума поселилась в доме в отсутствие хозяев (видео)
Обустроила себе «личный» вход.
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Житель Юты по имени Джон Хьюз пошел проверить временно пустующий дом родственника и обнаружил бродящую по дому пуму.
Когда мужчина подошел к дому в
«Это просто
Пума тоже не ждала гостей, поэтому выпрыгнула сквозь дыру в двери и убежала.
В местной природоохранной службе прокомментировали инцидент. Пума, скорее всего, спустилась с гор в поисках оленей. Она могла броситься на стекло, заметив в нем свое отражение и приняв его за другого хищника.
Анна Лысенко