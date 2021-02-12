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14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США пума поселилась в доме в отсутствие хозяев (видео)

Обустроила себе «личный» вход.

Житель Юты по имени Джон Хьюз пошел проверить временно пустующий дом родственника и обнаружил бродящую по дому пуму.

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Когда мужчина подошел к дому в Милл-Крике, то заметил, что стеклянная раздвижная дверь разбита, а в прихожей разбросаны комнатные растения, сообщает UPI. Хьюз подумал, что в дом «ворвались» еноты, что нередко случается в предгорье каньона Миллкрик. Однако затем на расстоянии вытянутой руки он увидел пуму.

«Это просто какой-то сюр. Никогда в жизни со мной такого не случалось», — сказал Хьюз KSL-TV. «Я несказанно рад, что она на меня не разозлилась», — пошутил он.

Пума тоже не ждала гостей, поэтому выпрыгнула сквозь дыру в двери и убежала.

В местной природоохранной службе прокомментировали инцидент. Пума, скорее всего, спустилась с гор в поисках оленей. Она могла броситься на стекло, заметив в нем свое отражение и приняв его за другого хищника.

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