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15:03 (мск), источник: Коммерсантъ

NYT: Трамп болел COVID-19 намного тяжелее, чем сообщалось

В октябре Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, болел COVID-19 намного тяжелее, чем публично заявлялось. Об этом в четверг написала The New York Times (NYT) со ссылкой на четыре источника, знакомых с информацией.

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Источник: Reuters

По данным газеты, в какой-то момент уровень кислорода в крови Трампа сильно упал, кроме того, у него были довольно серьезные проблемы с легкими, связанные с пневмонией. Как отмечают источники, из-за этого перед госпитализацией Дональда Трампа в Военно-медицинский центр имени Уолтера Рида обсуждалась возможность подключения его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее Дональда Трампа уже критиковали за то, что он недостаточно серьезно воспринял собственную болезнь. The Wall Street Journal писала, что господин Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус. Через три дня после госпитализации он покинул медицинский центр и вернулся в Белый дом.

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Яна Рождественская

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