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09:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стильное пальто, рюкзак-антидождь и другие товары для весны

Скоро весна — время обновлений, а это значит, что настало врем порадовать себя чем-то новым, полезным или просто красивым! Мы собрали здесь тридцать отличных вещей, которые поднимут вам настроение и сделают жизнь комфортнее. Тем более, что все они сейчас продаются с большими скидками!

До конца февраля на AliExpress проходит распродажа для любимых. А это значит, что сейчас самое время сменить зимний гардероб на весенний, украсить дом и приобрести актуальные и популярные товары по самым привлекательным ценам и с быстрой доставкой.

А чтобы покупки были еще приятнее, не забудьте воспользоваться нашими специальными промокодами. При оформлении товара введите в специальное поле:

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Стеганое женское пальто

Погода ранней весной еще очень неустойчива, а значит нужно универсальное пальто, чтобы было не холодно, и не слишком жарко. Именно для такой погоды отлично подойдет стильное стеганое пальто ниже колена с большими карманами и поясом. В наличии есть размеры до XL и большой выбор цветов. А самое приятное, что купить пальто сейчас можно всего за полцены и с быстрой доставкой Плюс.

Что пишут в отзывах: Очень красивое пальто! Влюбилась в цвет! У меня уже есть такая модель в бежевом цвете и короткая. Взяла именно из-за цвета и не пожалела. На свой 42−44 заказала размер М, подошло отлично. Есть место для свитера. Качество в этом магазине всегда на высоте. Покупаю очень часто и всегда довольна результатом. Доставка быстрая — около месяца до Брянска. Спасибо большое продавцу за качественный товар.
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Стеганое женское пальто

Солнцезащитные очки в деревянной оправе

Небольшая цена для стильных и невесомых очков с поляризацией, к тому же, в натуральной деревянной оправе. В набор, кроме очков, входит плотный футляр на молнии, мешочек, салфетка для протирания стекол и небольшой сувенир в качестве комплимента от производителя. Смотрятся по-настоящему дорого.

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Мужские солнцезащитные очки в деревянной оправе

Спортивный костюм для него и для нее

Отличный спортивный костюм из 100% хлопка и с подкладкой из флиса подойдет как женщинам, так и мужчинам. Кроме того, есть возможность приобрести худи и брюки по-отдельности или составить свой собственный комплект из разных цветов и размеров. А скидки до 50% и быстрая доставка сделают покупку еще приятнее.

Что пишут в отзывах: Отличный костюм. Получила уже четвертый. На рост 176 см подошел идеально (можно и на рост гораздо выше брать). Сначала заказали бежевый и коричневый, а потом серый и фиолетовый. Первые два носим месяц, ничего не закаталось. Важно стирать при 30 градусах. Покупками довольны. Продавца рекомендую. Посмотреть другие отзывы

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Спортивный костюм для него и для нее

Кожаные кроссовки Xiaomi

Почему стоит купить: Кроссовки из натуральной кожи — то, что нужно осенью и весной, тем более что сейчас они продаются по очень низкой цене! Очень удобные, с классическим дизайном и универсальной расцветкой — подойдут под любую одежду и будут хорошо смотреться в любой ситуации. Кроссовки от высокотехнологичного бренда Xiaomi отлично подойдут как для занятий спортом так и для прогулок на свежем воздухе.

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Кожаные кроссовки

Стильный водонепроницаемый рюкзак

Весенние дожди, царапины и воры будет не страшны вашим вещам, если они будут лежать в новом крутом рюкзаке, который сейчас можно купить за полцены. Стильный дизайн с геометрической огранкой твердого корпуса, кодовый замок, водонепроницаемые материалы, защита от царапин и порезов, и это далеко не все преимущества этого рюкзака. Внутри есть отделение для хранения 15,6-дюймового ноутбука, множество карманов и отделений, а также встроенная usb-зарядка. А дополнительным плюсом является доставка из России, так что рюкзак можно получить в самый короткий срок.

Что пишут в отзывах: Пришел быстро. Ношу достаточно долго. Очень удобный. Компактный, но вместительный. Идеально подходит для переноски ноутбука. По встроенному кабелю можно даже передавать файлы. Отличный рюкзак, все как в описании. Посмотреть другие отзывы

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Стильный водонепроницаемый рюкзак

Куртка Xiaomi с наполнителем из аэрогеля

Аэрогель известен тем, что это самый легкий материал на Земле, обладающий замечательной теплоизоляцией. Благодаря этому его используют как наполнитель для одежды альпинистов. Куртки с аэрогелем не боятся сильных морозов, но при этом очень тонкие и легкие. Куртка с аэрогелем от Xiaomi — практически скафандр космонавта с небольшой разницей: в этом «скафандре» можно и на пробежку, и в офис, и на свидание.

Что пишут в отзывах: Куртка тонкая. По виду осенняя. Не знаю, как проверить утеплитель, так как он не чувствуется. Зимой будет видно, насколько оправдана цена. Доставили быстро. Продавцу спасибо. Посмотреть другие отзывы

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Куртка Xiaomi с наполнителем из аэрогеля

Цифровой магнитный таймер, чтобы все успевать

Светодиодный таймер на магните — незаменимая вещь для дома и офиса. Стильный дизайн, три режима звука (в том числе и беззвучный), обратный отсчет времени и временной диапазон в один час, позволят вам всегда контролировать свое время и не пропустить ничего важного. Кстати, таймер сейчас продают со скидкой в 30%, а доставляют из России, что гарантирует быструю доставку.

Что пишут в отзывах: Очень хорошая вещь. Довольна. Все работает. Три режима громкости. Таймер и секундомер. Магнит держит очень крепко. Рекомендую.
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Цифровой магнитный таймер

Многоразовая защитная маска

Защитная маска пригодится не только на время коронавируса, но и после окончания пандемии. Ее можно использовать для защиты от пыли во время занятий спортом на улице или для спасения от микробов во время поездок в общественном транспорте в сезон простуд. Маска многоразовая, ее можно стирать и носить снова.

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Защитная маска

Незаменимый держатель для очков и карт в авто

С этим крутым зажимом солнцезащитные очки и другие важные мелочи больше не будут теряться в авто и создавать неудобства. Его можно крепить с помощью специального держателя за козырек или непосредственно наклеить на приборную панель или дверцу. Зажим с двух сторон имеет резиновые подкладки, так что ни очки, ни карты не будут поцарапаны. А еще приобрести эту полезную вещь сейчас можно за полцены.

Что пишут в отзывах: Шикарная прищепка для очков. В интерьер машины вписалась как родная, за козырек цепляется надежно, очки держит цепко. Качество отличное, смотрится стильно, внутри мощная пружина и с двух сторон прищепки слои резины, так что очки не будут царапаться. Упаковано в хорошую коробку, можно брать в подарок. Доставка в Москву 24 дня. Посмотреть другие отзывы

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Незаменимый держатель для очков и карт в авто

Крутые кроссовки

Новые кроссовки — это всегда классно, особенно когда можно купить такие необычные и с хорошей скидкой. Таких точно не будет на каждом втором вашем приятеле. Выбирать можно из кучи расцветок. Только не забудьте как следует свериться с таблицей размеров.

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Крутые кроссовки

Набор салфеток из микрофибры для ценителей чистоты

С приходом весны особенно остро встает вопрос содержания автомобиля в чистоте. А значит самое время прикупить набор высококачественных полотенец из микрофибры, которые отлично поглощают воду, и моют без разводов и царапин. Особенно сейчас, когда они продаются с большими скидками и быстрой доставкой. Кстати, салфетки можно выбрать разных размеров и комплектации. Они также станут незаменимыми в домашнем хозяйстве.

Что пишут в отзывах: Тряпочки очень понравились, качество, размер, пришли быстро. Спасибо, буду заказывать еще. Посмотреть другие отзывы

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Набор салфеток из микрофибры для ценителей чистоты

Спортивная сумка

Классная спортивная сумка со специальным отделением для обуви и отдельным непромокаемым карманом, в который можно положить что-нибудь мокрое или проливающееся, и не бояться за остальные вещи (непромокаемый карман есть только в сумках размером L и XL). Маленькая сумка подойдет для походов в спортзал, а вот с большой уже можно отправляться в поездки на несколько дней. Можно выбрать из трех размеров и нескольких расцветок, так что подойдет каждому!

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Спортивная сумка

Бесконтактный дозатор для жидкого мыла

Бесконтактный дозатор для жидкого мыла — это отличная находка для тех, кто ценит свое здоровье и деньги. Это устройство превращает обычное жидкое мыло в пену, что значительно сокращает расход средства. Кроме того, оно снабжено датчиком движения и имеет стильный дизайн, который идеально впишется в любой интерьер. Сейчас дозатор продается со скидкой в 50%, а доставка Плюс гарантирует быстрое получение товара.

Что пишут в отзывах: Заказывал в подарок близким и родным. Идеально подает пену. Есть 2 режима — больше пены и поменьше. Датчик срабатывает отлично. Даже если казалось бы не совсем рядом проведешь рукой, может сработать. Доставка курьером на дом. Посмотреть другие отзывы

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Бесконтактный дозатор для жидкого мыла

Ортопедические стельки

Подходят и для занятий спортом, и для повседневного использования. Незаменимы, если вы занимаетесь бегом или другим видом спорта с большой нагрузкой на стопы. Да и просто ходить станет гораздо удобнее. Можно использовать с любой обувью.

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Ортопедические стельки

Теплая и мягкая водолазка на весну

Водолазка уже давно является неотъемлемым предметом женского гардероба и проверенной классикой. Она отлично подходит к любому стилю и согреет в непредсказуемую весеннюю погоду. Покупатели по всему миру уже оценили мягкую и теплую ткань, универсальный размер и огромный выбор цветов. А сейчас ее можно купить по большой скидке и с быстрой доставкой.

Что пишут в отзывах: Я нереально довольно данной водолазкой. Пришла в Московскую область за 10 дней! Если бы не выходные, то пришла бы еще раньше. Качество отличное: нет дырок, пятен, все идеально, за исключением ниточек, но их можно обрезать. Водолазка села отлично, мягкая и приятная к телу, хорошая база, со всем сочетается. Скорее всего закажу еще. Спасибо продавцу за быструю отправку.

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Теплая и мягкая водолазка на весну

Магнитные шнурки

Чтобы больше не мучиться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.

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Магнитные шнурки

Портативный и бесшумный небулайзер

Весна — время простуд, а потому незаменимым средством профилактики и лечения может стать ручной портативный небулайзер. Компактная и почти бесшумная модель доступна в двух цветовых сочетаниях: белый с серым и белый с синим. В комплекте идут три насадки, а работает ингалятор как с помощью подключенного usb-кабеля, так и с помощью батареек, что позволяет его использовать где угодно. Купить небулайзер можно со скидкой до 50%, а доставка осуществляется из России, что гарантирует быструю доставку.

Что пишут в отзывах: Быстрая доставка со склада РФ. Небулайзер компактный, работает очень тихо, особенно в сравнении с компрессорным небулайзером. Герметичный отсек для лекарства, можно легко снять и промыть. Работает от 2х батареек АА, либо от USB. В комплекте чехол для хранения и перевозки. В онлайн-магазинах подобные небулайзеры продаются раза в 2 дороже.

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Портативный и бесшумный небулайзер

Многофункциональная овощерезка

Универсальный слайсер, работающий по принципу мясорубки. Он позволяет быстро и эффективно нарезать или нашинковать овощи для любого случая: от домашнего обеда до праздничного ужина или фуршета. Кухонный прибор доступен к заказу в трех цветах. Доставка из России.

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Многофункциональная овощерезка

Светящиеся камни для сказочного декора

Создать волшебное настроение и необычно украсить свой дом помогут разноцветные акриловые камни с флуоресцентным эффектом. «Заряжаются» они от солнечного или искусственного света, после чего способны светиться в темноте в течение долгого времени. Камни можно выбрать однотонные или разных цветов. Они отлично подойдут для украшения сада, цветочных горшков или аквариума. А еще на них сейчас есть скидки.

Что пишут в отзывах: До Новосибирска дошли за 25 дней. Качество отличное. Заряжаются очень быстро. Светят ярко.

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Светящиеся камни для сказочного декора

Смарт-часы

Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Во время распродажи продаются с большой скидкой, успейте купить!

Что пишут в отзывах: Функционал, как на обычном фитнес-браслете, но форм-фактор посолиднее и посимпатичнее. Звонящего абонента часы определяет, смс показывает, душ в них принимать можно. Будильник работает, шагомер тоже. Посмотреть другие отзывы

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Смарт-часы

Легкие кроссовки

Почему стоит купить: Симпатичные простые легкие кроссовки на каждый день. Идеально для лета и вообще для теплой погоды. Несколько расцветок и широкий размерный ряд. И, конечно, очень классная цена!

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Легкие кроссовки

Умная колонка «Капсула»

Акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве. Сделает вашу жизнь проще и приятнее. Внутри «Капсулы» живет дружелюбный голосовой помощник Маруся. Задайте ей вопрос, попросите развлечь вас, включить музыку, поиграть с ребенком или рассказать о последних новостях. Если вы еще не знакомы с Марусей, самое время это исправить! Сейчас очень выгодно оформить комбо-подписку от «ВКонтакте», которая объединяет доступ к музыкальным сервисам соцсети, скидки на еду, такси, а также дополнительные бонусы. Оформить подписку можно на странице vkcombo.ru, а ее стоимость равна цене на подписку на Музыку ВКонтакте — всего 149 рублей.

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Умная колонка "Капсула"
Супервыгодная подписка на COMBO

Кроссовки для походов

Отличные кроссовки для трекинга и походов. Удобные и яркие (хотя можно выбрать и более сдержанную расцветку). Подойдут и для длительных походов и для коротких прогулок на природе. Да и в городе будут неплохо смотреться.

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Кроссовки для походов

Стильная куртка

Лето в этом году очень непредсказуемо, а потому на всякий случай в своем гардеробе нужно иметь легкую куртку. Как раз отличный вариант сейчас можно подобрать с огромной скидкой. Мужская куртка-бомбер на молнии — это не только стильно, но и очень практично. Возможность выбора различных цветов и большая размерная сетка позволят приодеться даже самым придиричивым и крупным мужчинам.

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Стильная куртка

Что пишут в отзывах: Отличная куртка за эти деньги. Продавец отправил оперативно, в Санкт-Петербург дошло за 22 дня. Боялся, что взял 5xl с большим запасом, но оказалось как раз, 4xl был бы мал. Продавца рекомендую! Посмотреть другие отзывы

Крутые беспроводные наушники

Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?

Что пишут в отзывах: Наушники бомба. Звук чистый четкий, все супер, я очень довольна, доехали за месяц, заряжены на 88% приехали, если бы можно было, я бы и 10 звезд поставила. Посмотреть другие отзывы

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Беспроводные наушники

Коврик для прихожей

Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с коврика в прихожей. Современные коврики из полимера с ячеистой структурой являются экологичными и практичными. Они водонепроницаемы, гипоаллергенны, и их не нужно часто мыть. Кроме этого, можно выбрать коврик на свой вкус — как по размеру, так и по цвету. К тому же, товар сейчас можно приобрести со скидкой.

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Коврик для прихожей

Увлажняющий бальзам для губ с неожиданным эффектом

Бальзам с алоэ вера, витаминами и оливковым маслом не только обладает эффектом длительного увлажнения, но и придает губам красивый свежий оттенок. Несмотря на то, что помада выглядит зеленой, через несколько секунд после нанесения она проявляет свой цвет: от нежно-розового до светло-сиреневого.

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Увлажняющий бальзам для губ с неожиданным эффектом

Робот для мытья окон

Почему стоит купить: Специальный робот-мойщик окон сэкономит вам время и силы и вымоет окна за вас. Больше не надо балансировать на подоконнике у открытого окна, пытаясь добраться до грязного пятна на стекле. Есть опция доставки из России. Кстати, робот умеет мыть не только стекла, но и, например, кафель.

Что пишут в отзывах: Невероятно удобный, моет хорошо. Посмотреть другие отзывы

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Робот для мытья окон

Зонт с фонарем и подсветкой

Автоматический зонт имеет встроенный в ручку фонарик, который помогает обходить лужи и грязь в темное время суток, а по периметру — светоотражающую полосу для безопасности на дороге. Доступна быстрая доставка из России.

Что пишут в отзывах: Отличный зонт. Фонарь встроенный светит хорошо. По краю зонта светоотражающая полоса. Заказом доволен. Спасибо. Рекомендую. Посмотреть другие отзывы

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Зонт с фонарем и подсветкой

Непромокаемая спортивная куртка Xiaomi

Надежная ветровка должна не только защищать от дождя и ветра, но и дышать, чтобы телу было комфортно в любой ситуации. В этой спортивной куртке из экологической серии Xiaomi предусмотрены специальные невидимые каналы вентиляции, которые выводят излишки тепла при активной прогулке или занятиях спортом.

Что пишут в отзывах: Крутая куртка, заказывайте на размер больше. Посмотреть другие отзывы

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Непромокаемая спортивная куртка Xiaomi

Пульсоксиметр

Небольшой компактный приборчик, замеряющий уровень сатурации крови кислородом (колоть и выжимать из себя кровь не придется). Пригодится людям с заболеваниями легких, а в эпоху пандемии коронавируса так и вообще всем.

Что пишут в отзывах: Очень быстро работает, есть плетизмография, и, что очень удобно, звуковой сигнал при отклонениях от нормы. Посмотреть другие отзывы

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