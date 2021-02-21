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00:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 21 февраля

Крушение парохода «Берлин», первый Международный кинофестиваль в СССР, открытие спиральной структуры ДНК и другие события в истории, произошедшие в этот день.

Екатерина II подарила имя Севастополю

После присоединения Крыма к России летом 1783 года на полуострове в Ахтиарской бухте началось строительство портового города. Изначально он назывался Ахтиар (по имени бывшей на этом месте крымскотатарской деревни Ак-Яр), но 21 февраля 1784 года указом Екатерины II городу было присвоено греческое название Севастополь, что в переводе означает «величественный».

Крушение парохода «Берлин»

Одно из самых крупных кораблекрушений XX века произошло 21 февраля 1907 года. Английский пассажирский комфортабельный пароход «Берлин», следовавший из Великобритании в Германию, из-за бушевавшего шторма потерпел крушение у гавани Хук-ван-Холланд.

Огромная волна развернула пароход на 90 градусов и швырнула его на угол каменно-бетонного мола. От резкого удара пароход разломился пополам и тут же начал тонуть.

Из 144 человек, находившихся на борту корабля, погибли 129.

Свидетелем этой трагедии был смотритель маяка, который и сообщил о катастрофе в Роттердам. Из-за плохой погоды и опасности для судов приближаться к месту крушения, спасательная операция длилась двое суток, и многие пассажиры не дождались помощи.

Источник: РИА "Новости"

Образована Государственная комиссия по электрификации России

В этот день в 1920 году была создана Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО). Ее возглавил ученый-энергетик Глеб Кржижановский. Более 200 специалистов участвовали в разработке проекта электрификации страны. Члены комиссии трудились усердно — меньше чем за год был подготовлен и утвержден «План электрификации РСФСР». Он был рассчитан на 10−15 лет и предусматривал строительство 20 тепловых и 10 гидроэлектростанций общей мощностью 1,75 миллионов киловатт. Также предусматривалось сооружение сети высоковольтных линий электропередач.

Уже к концу 1935 года в СССР было построено 40 электростанций общей мощностью 4,5 миллионов киловатт.

Открылся первый в СССР Международный кинофестиваль

21 февраля 1935 года в Москве в Доме кино состоялось открытие первого в СССР Международного кинофестиваля, который тогда назывался «Советский кинофестиваль в Москве».

В программе участвовали картины из 19 стран мира.

С 1941 по 1959 годы кинофестиваль не проводился, а после стал проводиться раз в два года. С 1999 года фестиваль, который сейчас носит название «Московский международный кинофестиваль», проводится ежегодно: до 2017 года — в июне, а с 2018 года — в апреле. Он является старейшим кинофестивалем мира после Венецианского.

Источник: Arek Socha/CC0

Открыта структурная модель ДНК

Сама ДНК была открыта в 1869 году швейцарским исследователем Иоганном Фридрихом Мишером, но он не придал находке большого значения. В октябре 1951 года американский биохимик Джеймс Уотсон совместно с Джоном К. Кендрю и Френсисом Криком занялся исследованием пространственной структуры ДНК.

21 февраля 1953 года ученые представили структурную модель, состоящую из двойной спирали. А через месяц они создали трехмерную модель молекулы ДНК, сделанную из шариков, кусочков картона и проволоки. В 1962 году Уотсон, Крик и Уилкинс получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине «за открытия в области молекулярной структуры нуклеиновых кислот и за определение их роли для передачи информации в живой материи».

Источник: AP 2020

Катастрофа Boeing 727 над Синайским полуостровом

21 февраля 1973 года в окрестностях города Исмаилия на Синайском полуострове истребители ВВС Израиля сбили пассажирский самолет Boeing 727 ливийской компании Libyan Arab Airlines, летевший по маршруту Триполи — Бенгази — Каир — Александрия — Бахрейн. В результате катастрофы погибли 108 человек.

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