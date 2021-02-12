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16:30 (мск), источник: Ведомости

Как отмечают китайский Новый год в пандемию

Год белого металлического быка наступил в ночь на 12 февраля.

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