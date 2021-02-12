17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британские аукционеры неожиданно нашли у себя в офисе 300-летний стол
О его истинном происхождении и ценности они и не догадывались.
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Специалисты аукционного дома Hansons Auctioneers из английского графства Дербишир, перебирая вещи в
Когда и каким образом к ним попал стол — эксперты не знают, так как информации о нем не было в документах. Несколько лет стол просто стоял в офисе и на него не обращали внимание.
Оценщик антикварной мебели Эдвард Райкрофт отметил, что стол был изготовлен примерно в 1670-м году, но при этом он полностью сохранил свое назначение и внешний вид — до сих пор все детали в нем оригинальные.
Найденный антиквариат после оценки сразу же попал на торги. Райкрофт определил его стоимость в 400 долларов, но покупатели оценили стол дороже и он ушел с молотка за 1100 долларов.
Екатерина Гура