20:40 (мск), источник: Газета.Ру
Отдых в спа-отеле: куда летят отмечать День всех влюбленных
Россияне проведут романтический уикенд в Москве, Дубае и на Мальдивах.
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Многие россияне традиционно планируют отправиться в путешествие на День святого Валентина, и этот год не стал исключением. Цены на билеты в среднем снизились по сравнению с прошлым годом, но некоторые направления показали рост. Размещение же подорожало как в России, так и за рубежом. «Газета.Ru» выяснила, куда отправятся россияне на романтический отдых и сколько они готовы за него заплатить.
В этом году День святого Валентина выпадает на воскресенье, поэтому многие россияне решили устроить полноценные романтические выходные и отправиться в путешествие.
Больше всего билетов на предстоящий уикенд куплено в Москву, рассказали «Газете.Ru» в OneTwoTrip. На втором месте Сочи, замыкает тройку лидеров
Довольно много авиабилетов приобретено в Минеральные Воды, Симферополь, Калининград, Казань, Екатеринбург, Краснодар и Новокузнецк, рассказала руководитель
Она также отметила, что одним из трендов последнего года также стало снижение стоимости авиабилетов — в условиях ограниченного международного авиасообщения перевозчики стараются продолжать стимулировать спрос. По подсчетам аналитиков OneTwoTrip, средняя цена билета на самолет
При этом в Aviasales отмечают, что в отдельные города авиабилеты подорожали. Например, в Минводы средний чек вырос на 15%, до 6 297 рублей, а в Сочи — на 11%, до 8 345 рублей.
Что касается жилья, по данным сервиса
На долю пятизвездочных отелей приходится лишь 7% бронирований, подсчитали аналитики сервиса. Также примечательно то, что четверть российских туристов забронировали номера в отелях с собственными
По данным OneTwoTrip, в этом году доля бронирований авиабилетов по России составила 93%. В прошлом году этот показатель был равен 77%. Российские пары чаще всего выбирали для путешествия Ереван, Прагу и Стамбул.
Динамика цен здесь так же зависит от направления: средняя цена на авиабилет в Турцию снизилась на 8%, в Египет — выросла на 6%, а в ОАЭ — более чем в полтора раза, на целых 60%.
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«Учитывая сохраняющиеся ограничения на международные полеты, при выборе отдыха за рубежом туристы отдают предпочтение доступным направлениям, открытым для туристов и возобновившим полетную программу. В результате в некоторых городах рост числа бронирований оказался особенно заметен — так, количество количество желающих провести романтичный уикенд в отелях Стамбула и Дубая оказалось вдвое больше, чем в аналогичный период 2020 года, в
При выборе зарубежных направлений путешественники в среднем бронировали отели стоимостью 10 тыс. рублей за ночь, что на 30% выше показателей прошлого года. В этом случае туристы также делают выбор в пользу номеров категорией повыше: 41% пользователей забронировали гостиницы категории четыре звезды, 25% — три звезды, и 19% — пять звезд.
Самые дорогие отели за рубежом пользователи сервиса резервировали на Мальдивах (в среднем 17 тыс. рублей за сутки), в Дубае (12 тыс. рублей) и Анталье (10 тыс. рублей). Отдых в гостиницах Стамбула в среднем обошелся туристам в 8 тыс. рублей за ночь, а бюджетнее всего можно было разместиться на курортах Египта — в среднем за 4 500 рублей за ночь в отелях