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20:04 (мск), источник: Известия

Эксперт ВОЗ сообщил о повторных случаях заболевания новыми штаммами COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) имеет данные о повторных заболеваниях новыми штаммами COVID-19, несмотря на наличие антител к вирусу. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 12 февраля, заявила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.

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Источник: AP 2020

«Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заболеть», — сказала она.

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По словам эксперта, в настоящее время ученые проводят исследования, на сколько хватает иммунитета от вируса у людей, которые уже переболели. При этом среди тех, кто был вакцинирован, подавляющее большинство переносит вирус в легкой форме.

Кроме того, существуют предварительные данные о вероятности снижения уровня передачи COVID-19 после вакцинации, добавила Сваминатан.

10 февраля ВОЗ сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен на прошлой неделе еще в шести странах и их общее число достигло 86. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса. Кроме того, 9 февраля стало известно, что специалисты выявили на территории королевства еще две новые мутации COVID-19.

1 февраля российские ученые выяснили, что «британский», «южноафриканский», «бразильский» штаммы коронавируса на территории РФ не циркулируют.

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