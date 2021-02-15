00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 15 февраля
День рождения Российской академии музыки имени Гнесиных, завершение вывода советских войск из Афганистана, метеоритный дождь в Челябинске и другие события этого дня в истории.
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15 февраля 1895 года первая ученица пришла в «Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных» — маленькое частное музыкальное учебное заведение. С той поры дата 15 февраля отмечается как традиционный праздник гнесинцев.
Училище было основано выпускницами Московской консерватории: две ее руководительницы — сестры Евгения и Елена Гнесины были ученицами директора консерватории и
Крупнейшие музыканты с большим вниманием относились к работе училища Гнесиных и оказывали им большую поддержку. Уже в дореволюционный период школа Гнесиных завоевала высокую репутацию и даже создала первый в Москве детский школьный хор.
Всего за годы существования вуз окончили более 12 тысяч специалистов. Среди них — Михаил Таривердиев, Тимофей Докшицер, Иосиф Кобзон, Давид Тухманов и многие другие.
Большой драматический театр открылся 15 февраля 1919 года трагедией Фридриха Шиллера «Дон Карлос». Первым художественным руководителем БДТ стал Александр Блок.
В начале 1956 года труппе театра был представлен новый главный режиссер — Георгий Александрович Товстоногов. Он собрал на одной сцене уникальных актеров, составивших лучшую драматическую труппу страны. Роли, сыгранные на сцене БДТ, раскрыли талант Иннокентия Смоктуновского, Татьяны Дорониной, Алисы Фрейндлих, Нины Усатовой, Сергея Юрского и других.
С 1989 по 2007 годы театром руководил Кирилл Лавров, а после его смерти — Народный артист России и Грузии Темур Чхеидзе, который прослужил на этом посту до 2013 года. Новым художественным руководителем театра стал Андрей Могучий.
15 февраля 1947 года в СССР вышел Указ Президиума Верховного Совета «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами». Причем правительство приняло постановление не только запретить браки с иностранцами, но и заключенные браки признать недействительными.
Запрет на интернациональные браки был отменен вскоре после смерти Сталина, но репрессии против таких брачующихся продолжались еще несколько лет. При Хрущеве за роман с иностранцами увольняли с работы, препятствовали новому трудоустройству и даже высылали в отдаленные районы страны как тунеядцев.
Массовыми подобные репрессии перестали быть при Брежневе, а в 1969 году советские граждане получили разрешение на создание семьи с иностранцем, однако чисто формально. В действительности такие браки не приветствовались. После распада Советского Союза браки с иностранцами стали возможны без особых ограничений и даже приобрели популярность.
32 года назад — 15 февраля 1989 года — СССР завершил вывод военного контингента из Афганистана. Это событие поставило точку в войне.
Вывод советских войск начался 15 мая 1988 года. СССР обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля следующего года. По официальным сообщениям, в первые три месяца Афганистан покинули 50 183 военнослужащих. Еще около 50 тысяч человек вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 года по 15 февраля 1989 года.
Многие историки и аналитики считают войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным военным конфликтом, развернутым после Великой Отечественной войны. В память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны, в России установлена памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Штандарт как символ президентской власти был утвержден первым президентом России Борисом Ельциным — Указом № 319 от 15 февраля 1994 года «О штандарте (флаге) Президента Российской Федерации».
Штандарт представляет собой квадратное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: белого, синего и красного цветов (в соответствии с цветами Государственного флага РФ), окаймленное золотой бахромой. В его центре — золотое изображение Государственного герба России.
Символы президентской власти — это ряд предметов, которые являются официальными символами власти Президента страны и используются во время инаугурации. Символами президентской власти в Российской Федерации являются: Штандарт (флаг) Президента РФ, Знак Президента РФ и специальный экземпляр текста Конституции РФ.
Рано утром 15 февраля 2013 года тысячи жителей Челябинска и близлежащих населенных пунктов наблюдали метеоритный дождь. Это событие стало единственным на сегодняшний день задокументированным случаем падения метеорита на крупный промышленный город.
Согласно расчетам НАСА, причиной «дождя» стал метеорит около 17 метров в диаметре и 10 тысяч тонн весом. Он вошел в атмосферу Земли на скорости примерно 18 километров в секунду и через 32,5 секунды разрушился, что и вызвало серию ударных волн. Мощность взрыва, по оценкам сотрудников ИНАСАН, составила от 0,4 до 1,5 Мт в тротиловом эквиваленте.
Человеческих жертв после падения метеорита над Челябинском не было, несмотря на то, что пострадало более 1,6 тысячи человек. Большинство из них были отброшены ударной волной и обратились в больницы с ушибами и порезами от выбитых стекол.