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06:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Биолог ожидает роста заболеваемости коронавирусом в России с оттепелью

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что в России во время оттепели может начаться рост заболеваемости коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

Однако, по ее мнению, тренд на снижение показателя может поддержать вакцинация населения.

«В России заболеваемость пошла на спад, но боюсь, что это временное явление. Как только погода изменится, все может пойти обратно… Сейчас стабильно холодная погода, а как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, то количество заражений увеличится», — сказала госпожа Баранова «РИА Новости».

Биолог на основе исследований предположила, что скорость распространения COVID-19 зимой снижает морозная и солнечная погода, а летом — жаркая и солнечная с низкой влажностью.

В России последние несколько дней суточное число заражений коронавирусом не превышает 16 тыс. Пикового значения показатель заболеваемости достиг 24 декабря. Тогда COVID-19 заболели почти 30 тыс. человек.

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