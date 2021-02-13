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12:56 (мск), источник: РБК

Глава Центра Гамалеи назвал способы повысить эффективность вакцины

Чтобы вакцинация российской вакциной «Спутник V» прошла максимально эффективно, после прививки в течение двух дней не следует перегружать себя физическими нагрузками, сообщил глава Центра имени Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург в интервью «Российской газете».

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Источник: AFP 2020

«Это нужно для лучшего формирования иммунного ответа на вакцину. Если человек привык регулярно заниматься теми видами спорта, которые требуют выносливости — бег на длинные дистанции, бег на лыжах на несколько десятков километров, продолжительное плавание, то просто надо снизить нагрузку в полтора-два раза, не доводить себя до изнеможения», — посоветовал Гинцбург.

Кроме того, в период вакцинации важно полноценное питание, поскольку образование антител энергетически затратно, указал он. Длительные занятия спортом осложняют синтез белка, необходимого для формирования антител.

«Поэтому человеку просто не хватит глюкозы, сахаров, чтобы обеспечить работу двух процессов равномерно», — сказал Гинцбург.

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Также, по его словам, формированию антител мешают депрессивное состояние и такие вредные привычки, как алкоголизм и наркомания.

«Спутник V» — это векторная вакцина, препарат был зарегистрирован в августе. Эффективность препарата составляет 91,6%, показали опубликованные в начале февраля в медицинском журнале Lancet результаты третьей фазы испытаний препарата.

Бесплатная вакцинация от коронавируса в Москве началась в первой половине декабря. Изначально она была доступна только для врачей, учителей и социальных работников, но позже число категорий граждан для прививки расширяли.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех россиян от коронавируса. В Москве по состоянию на 11 февраля прививку от коронавирусной инфекции получили более 500 тыс. человек.

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