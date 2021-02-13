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21:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Мясников заявил о приближении эпидемии «страшнее коронавируса»

Человечеству может грозить эпидемия опаснее, чем пандемия коронавируса, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Его слова передает «Ura.ru».

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Источник: Reuters

«Коронавирус пришел как тренировочный процесс, но придет что-то страшнее. Сто процентов придет», — сказал он.

Мясников отметил, что новая инфекция может появиться двумя путями.

«Две мутации. Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку», — заявил он. Он также добавил, что смертельная пандемия — в двух мутациях от человечества.

По словам Мясникова, когда придет новая инфекция — неизвестно, но до этого времени ученые должны разработать новую универсальную вакцину от гриппа.

Ранее Мясников раскрыл причину возросшей смертности в России. Две трети скончавшихся в 2020 году умерли не из-за коронавирусной инфекции, а из-за неадекватной помощи при иных заболеваниях.

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