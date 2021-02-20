00:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 20 февраля
Запуск станции «Мир», первая женщина в Антарктиде и другие памятные события этого дня.
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20 февраля по решению Генассамблеи ООН отмечают Всемирный день социальной справедливости. С инициативой учреждения такого дня выступил в свое время президент Киргизии Курманбек Бакиев.
В этот день ООН привлекает внимание общественности и СМИ к вопросам искоренения нищеты, обеспечения полной занятости, достойной работы, равноправия мужчин и женщин, социального благосостояния и социальной справедливости для всех.
20 февраля 1935 года
Кэролайн родилась в Дании, а затем переехала в Норвегию, выйдя замуж за норвежского капитана Клариуса Миккельсена. Зимой 1934−1935 года женщина сопровождала супруга в антарктической экспедиции под эгидой Ларса Кристенсена.
20 февраля 1935 года экспедиция вышла на берег на континентальном шельфе Антарктики. Миккельсен покинула корабль и участвовала в поднятии норвежского флага и строительстве мемориальной пирамиды на островах Трайн. Гора Кэролайн Миккельсен в Антарктиде названа в ее честь.
20 февраля 1986 года Советский Союз отправил в космос станцию «Мир». Ее разработали за 10 лет на базе одномодульных станций «Салют». «Мир» был станцией совершенно нового типа. Ее можно было собрать по частям и сделать очень большой, присоединяя новые модули.
Станция провела на орбите 15 лет вместо запланированных пяти, приняла астронавтов из 12 стран, пережила пожар и даже столкновение с кораблем «Прогресс». С ее помощью ученые наблюдали вспышки сверхновых, черные дыры и атмосферу Земли, астронавты выращивали на станции полупроводниковые кристаллы и синтезировали органические соединения, а медики изучали, как космическое излучение действует на человека.
23 марта 2001 года станцию по причине устаревания затопили на кладбище космических кораблей в Тихом океане.
20 февраля 1988 года родилась барбадосская и американская R’n'B- и
Рианна родилась в Гайане в семье бухгалтера и начала петь в семилетнем возрасте. В школе она организовала музыкальное трио с одноклассницами и прошла военную подготовку. Девушка бросила обучение, чтобы заниматься музыкой. Когда Рианне было 15 лет, ее талант заметил американский продюсер Ивэн Роджерс, который работал с такими звездами, как Род Стюарт и Кристина Агилера. Девушка переехала в США, где в 2005 году дебютировала с композицией «Pon de Replay».