В США найдены возможные останки знаменитого пирата

Исследователи из Пиратского музея «Уида» в США обнаружили возле побережья штата Массачусетс останки 6 человек, среди которых могут оказаться и кости знаменитого пирата Черного Сэма Беллами, сообщает CNN.
Беллами плавал на корабле «Уида», который отнял у работорговцев в 1717 году. На судне хранилось одно из самых крупных сокровищ за всю историю пиратства — до 6−8 миллионов долларов в современном эквиваленте. Черный Сэм пиратствовал от берегов Карибского моря до Флориды. Вскоре он отправился на север, чтобы навестить свою девушку, но корабль попал в сильный шторм. «Уиду» снесло к берегу и выбросило на отмель. Из 146 людей выжили только двое.
В 1984 году подводный археолог Барри Клиффорд обнаружил недалеко от Кейп-Кода в Массачусетсе обломки «Уиды». Спустя 37 лет исследователь и его команда решили просканировать недавно найденные в этом месте конкреции — шаровидные минеральные образования в песке или глине, которые разрослись вокруг какого-нибудь, часто органического центра.
Внутри поднятых со дна «камней» оказались шесть скелетов. Ученые почти уверены, что это жертвы кораблекрушения «Уиды», и теперь надеются, что часть останков может принадлежать знаменитому пирату.
Команда уже вооружилась ДНК потомков Черного Сэма, живущих в Великобритании, и вскоре сможет проверить эту гипотезу.