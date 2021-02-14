09:19 (мск), источник: Известия
Илон Маск обратился на русском к Twitter-аккаунту президента России
Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX, Илон Маск на русском и английском языках обратился к официальному
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«Вы бы хoтели присoединиться кo мнe для прoведения рaзговора в Clubhouse?» — нaписал Маск в Twitter, отмeтив в сoобщении официaльный aнглоязычный aккаунт прeзидента РФ.
На русском Маск добавил, что «было бы большой честью поговорить с вами».
Месяцем ранее Маск
Clubhouse — это приложение с аудиоконтентом для голосового общения, доступное только по приглашениям. В соцсети существуют «комнаты», в которых пользователи могут обсуждать различные темы, а слушатели «выходить» и «заходить» в разные беседы.