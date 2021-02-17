00:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 17 февраля
Первое в истории успешное боевое применение подводной лодки, пятое покушение на императора Александра II и другие события этого дня в истории.
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17 февраля 1852 года состоялось торжественное открытие Нового Эрмитажа, одного из пяти связанных друг с другом зданий на Дворцовой набережной
Тогда же для публики был открыт и весь музей. К тому времени он насчитывал богатейшие коллекции памятников древневосточной, древнеегипетской, античной и средневековой культур, искусства Западной и Восточной Европы, археологических и художественных памятников Азии, русской культуры
Идею военного применения подводных лодок высказал еще Леонардо да Винчи, но до ее реального воплощения дошло только в середине XIX века. 17 февраля 1864 году состоялась первая в истории результативная атака подводной лодки. В самый разгар Гражданской войны в США сконструированная конфедератами субмарина «Ханли» напала на корабль федералистов «Хьюзатоник», потопив его миной. Однако и сама подлодка пошла ко дну, оказавшись поражена ударной волной.
Вошедшее в историю подводное судно представляло собой 12-метровую стальную «сигару» с экипажем из восьми человек. Одним из них был капитан, а другими — матросы, которые вращали (руками) коленчатый вал, присоединенный к гребному винту.
17 февраля 1880 года в
Еще в сентябре 1879 года народоволец С. Н. Халтурин по поддельным документам устроился работать плотником в Зимний дворец. К февралю следующего года ему удалось по частям пронести в подвал императорского дворца до 30 кг динамита.
Взрыв прогремел по плану, в 18:20, но императора он застал неподалеку от комнаты охраны. Из высокопоставленных особ тоже никто не пострадал. Без жертв все равно не обошлось: 10 человек погибли, 80 получили ранения.
На базе Государственного газового концерна «Газпром» 17 февраля 1993 года было создано Российское акционерное общество «Газпром» (о чем вышло соответствующее постановление правительства Российской Федерации), которое через пять лет переименовали в открытое акционерное общество.
Сегодня это крупная компания мирового уровня. Основными направлениями ее деятельности являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация углеводородов, а также производство и сбыт электрической и тепловой энергии. «Газпром» располагает самыми крупными запасами природного газа.
«Газпром» содержит самую крупную в мире систему транспортировки газа протяженностью более 170 тысяч километров.
17 февраля 2008 года парламент Автономного края Косово и Метохия при поддержке США и ряда стран ЕС в одностороннем порядке объявил о независимости от Сербии и о формировании суверенного государства Республика Косово. Их поддержали 98
В сентябре 2020 года Сербия и Косово подписали соглашение о нормализации экономических отношений при активном посредничестве США.
Эдвард Кристофер Ширан родился 17 февраля 1991 года в Галифаксе в
В 2012 году Ширан выступил на одной сцене с Ником Мэйсоном (Pink Floyd) и Майком Резерфордом (Genesis, Mike & the Mechanics) на закрытии XXX летних Олимпийских игр в Лондоне.
Эд Ширан сыграл эпизодическую роль солдата в сериале «Игра престолов», а также появлялся в роли самого себя в комедии «Бриджит Джонс 3» и драме Дэнни Бойла «Yesterday».
В 2019 году вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes, заняв в нем третье место.