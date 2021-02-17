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00:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 17 февраля

Первое в истории успешное боевое применение подводной лодки, пятое покушение на императора Александра II и другие события этого дня в истории.

Музей Эрмитаж

17 февраля 1852 года состоялось торжественное открытие Нового Эрмитажа, одного из пяти связанных друг с другом зданий на Дворцовой набережной Санкт-Петербурга, построенных по проекту баварского архитектора Лео фон Кленце. По этому случаю в Эрмитажном театре был дан спектакль, а затем устроен праздничный ужин на 600 персон.

Тогда же для публики был открыт и весь музей. К тому времени он насчитывал богатейшие коллекции памятников древневосточной, древнеегипетской, античной и средневековой культур, искусства Западной и Восточной Европы, археологических и художественных памятников Азии, русской культуры VIII—XIX вв.еков.

Первое успешное боевое применение подводной лодки

Идею военного применения подводных лодок высказал еще Леонардо да Винчи, но до ее реального воплощения дошло только в середине XIX века. 17 февраля 1864 году состоялась первая в истории результативная атака подводной лодки. В самый разгар Гражданской войны в США сконструированная конфедератами субмарина «Ханли» напала на корабль федералистов «Хьюзатоник», потопив его миной. Однако и сама подлодка пошла ко дну, оказавшись поражена ударной волной.

Вошедшее в историю подводное судно представляло собой 12-метровую стальную «сигару» с экипажем из восьми человек. Одним из них был капитан, а другими — матросы, которые вращали (руками) коленчатый вал, присоединенный к гребному винту.

Сегодня на «Ханли» можно посмотреть в реставрационном центре Уоррена Лаша в городе Норт-Чарлстон (штат Южная Каролина).

Взрыв в Зимнем дворце

17 февраля 1880 года в Санкт-Петербурге было совершено пятое покушение на жизнь российского императора Александра II. Мощный взрыв был произведен непосредственно в самом Зимнем дворце, исполнителем теракта был член «Народной воли» Степан Халтурин. Покушение не удалось — царь остался невредим.

Еще в сентябре 1879 года народоволец С. Н. Халтурин по поддельным документам устроился работать плотником в Зимний дворец. К февралю следующего года ему удалось по частям пронести в подвал императорского дворца до 30 кг динамита.

Ко взрыву все было готово, но начало торжественного обеда отложили — принц Гессенский, брат императрицы Марии Александровны задерживался на полчаса.

Взрыв прогремел по плану, в 18:20, но императора он застал неподалеку от комнаты охраны. Из высокопоставленных особ тоже никто не пострадал. Без жертв все равно не обошлось: 10 человек погибли, 80 получили ранения.

Учреждено РАО «Газпром»

На базе Государственного газового концерна «Газпром» 17 февраля 1993 года было создано Российское акционерное общество «Газпром» (о чем вышло соответствующее постановление правительства Российской Федерации), которое через пять лет переименовали в открытое акционерное общество.

Сегодня это крупная компания мирового уровня. Основными направлениями ее деятельности являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация углеводородов, а также производство и сбыт электрической и тепловой энергии. «Газпром» располагает самыми крупными запасами природного газа.

На его долю приходится 11% мировой и 66% российской добычи газа.

«Газпром» содержит самую крупную в мире систему транспортировки газа протяженностью более 170 тысяч километров.

Источник: AP 2020

Провозглашение независимости Косово

17 февраля 2008 года парламент Автономного края Косово и Метохия при поддержке США и ряда стран ЕС в одностороннем порядке объявил о независимости от Сербии и о формировании суверенного государства Республика Косово. Их поддержали 98 стран-членов ООН. Сербия, Россия, Китай, Индия и ряд других стран отказались признать независимость Косово.

В сентябре 2020 года Сербия и Косово подписали соглашение о нормализации экономических отношений при активном посредничестве США.

Родился Эд Ширан

Эдвард Кристофер Ширан родился 17 февраля 1991 года в Галифаксе в ирландско-английской семье. С ранних лет стал играть на гитаре и сочинять стихи, а в 2005 году записал свои первые композиции. С 2008 года начал давать концерты ежедневно на небольших площадках, а через три года выпустил дебютный альбом «+», сразу же поднявшийся на первые строчки британского хит-парада. Среди самых известных песен исполнителя — Thinking Out Loud, завоевавшая две премии «Грэмми», а также Shape of you, Sing, The A Team, You Need Me, I Don’t Need You.

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В 2012 году Ширан выступил на одной сцене с Ником Мэйсоном (Pink Floyd) и Майком Резерфордом (Genesis, Mike & the Mechanics) на закрытии XXX летних Олимпийских игр в Лондоне.

Эд Ширан сыграл эпизодическую роль солдата в сериале «Игра престолов», а также появлялся в роли самого себя в комедии «Бриджит Джонс 3» и драме Дэнни Бойла «Yesterday».

В 2019 году вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes, заняв в нем третье место.

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