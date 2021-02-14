Корейская авиакомпания из-за пандемии организует полеты «в никуда»

Korean Air планирует использовать пассажирский самолет Airbus А380. Первое путешествие запланировано на 27 февраля. Полет пройдет по маршруту из аэропорта Инчхон и обратно. В частности, самолет пролетит над Японским морем, Пусаном, островом Чеджудо, Корейским проливом.
Полет займет 2 часа 20 минут. Примерная стоимость билетов от 219 до 700 тыс. вон ($200−630) в зависимости от класса салона.
Южнокорейские авиакомпании приостановили большинство своих рейсов по международным направлениям в 2020 году, так как многие страны усилили ограничения на въезд из-за пандемии COVID-19.
По данным министерства транспорта Республики Корея, пассажиропоток крупных южнокорейских авиалиний снизился на 82,3%.
В октябре прошло года стало известно, что власти Сингапура разрешили двум компаниям открыть морские круизы «в никуда» без визитов лайнеров в порты других стран. Предполагалось, что корабли будут выходить в открытое море и через какое-то время возвращаться в порт отбытия.