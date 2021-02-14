Найкраще, що я бачила сьогодні! pic.twitter.com/0g1I7i2OCJ— Сонькоу (@__freecafe__) February 8, 2021
13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девочка повесила объявление на столбе и собрала 39 тысяч подписчиков
Неожиданная популярность.
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На канал 10-летней Виталины из украинской деревни Зымна Вода в Львовской области за неделю подписалось почти 39 тысяч человек. Девочка просто разместила объявление о своем видеоблоге на столбе рядом с домом.
«Подписывайтесь на канал
«Увидите там такой рисунок с цветами», — указала девочка «ориентир».
Канал Виталина ведет уже полгода. Она снимает своих домашних животных — кошку, собаку, курицу, попугая, рыбок. В видео животные едят, спят, играют и занимаются своими делами. Девочка никак не комментирует происходящее и в кадре почти не появляется.
8 февраля пользовательница Твиттера @__freecafe__ опубликовала фотографию объявления девочки. «Лучшее, что я видела за сегодня!» — написала она.
После этого на Виталину буквально обрушилась слава. На девочку стали подписываться тысячи пользователей. «Абсолютно без шуток, комментарии на
«Я не могу, давно так не смеялся. Спасибо за это видео! Подняло мне настроение! Погладьте кошечку и от меня тоже!» — комментирует один из пользователей ролик, в котором кот дерется с курицей.
Журналисты украинского издания НВ пообщались с родителями Виталины. «Могу сказать, что такая слава уже немного отягощает нас, родителей. Теперь мы должны контролировать, с кем она общается, на какие комментарии отвечает. Это непросто — стать известной за одну ночь», — рассказала мама девочки Ирина Химка.
Анна Лысенко