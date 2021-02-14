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13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девочка повесила объявление на столбе и собрала 39 тысяч подписчиков

Неожиданная популярность.

На канал 10-летней Виталины из украинской деревни Зымна Вода в Львовской области за неделю подписалось почти 39 тысяч человек. Девочка просто разместила объявление о своем видеоблоге на столбе рядом с домом.

«Подписывайтесь на канал Природа-ТВ, — написала Виталина. — Я там снимаю интересные видео».

«Увидите там такой рисунок с цветами», — указала девочка «ориентир».

Канал Виталина ведет уже полгода. Она снимает своих домашних животных — кошку, собаку, курицу, попугая, рыбок. В видео животные едят, спят, играют и занимаются своими делами. Девочка никак не комментирует происходящее и в кадре почти не появляется.

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8 февраля пользовательница Твиттера @__freecafe__ опубликовала фотографию объявления девочки. «Лучшее, что я видела за сегодня!» — написала она.

После этого на Виталину буквально обрушилась слава. На девочку стали подписываться тысячи пользователей. «Абсолютно без шуток, комментарии на Природа-ТВ мне лечат сердечко», — пишут комментаторы.

«Я не могу, давно так не смеялся. Спасибо за это видео! Подняло мне настроение! Погладьте кошечку и от меня тоже!» — комментирует один из пользователей ролик, в котором кот дерется с курицей.

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Журналисты украинского издания НВ пообщались с родителями Виталины. «Могу сказать, что такая слава уже немного отягощает нас, родителей. Теперь мы должны контролировать, с кем она общается, на какие комментарии отвечает. Это непросто — стать известной за одну ночь», — рассказала мама девочки Ирина Химка.

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