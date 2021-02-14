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15:59 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: не переболевшие COVID-19 россияне будут заболевать весной от нового штамма

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Не переболевшие коронавирусом россияне, которые считают, что они не восприимчивы к вирусу, начнут заражаться весной новым штаммом инфекции, поскольку для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка штамма. Об этом в воскресенье заявил врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM».

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Источник: РИА "Новости"

«Если раньше для того, чтобы заразиться, нужно было находиться рядом с источником инфекции длительно, то сейчас вирус настолько видоизменяется, что первого того самого китайского вируса, который пошел из Китая, уже нет в циркуляции. Циркулируют совершенно другие его подвиды, и вот этот британский вирус все равно к нам придет. Люди, которые еще не переболели и считают, что они не восприимчивы к коронавирусу, для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка нового штамма, и они как раз будут сейчас весной заболевать», — сказал он.

Он добавил, что к середине весны скорее всего будет фиксироваться подъем заболеваемости COVID-19.

«Люди расслабились, опять половина ходит без масок <…> И это расслабление может сыграть коварную шутку», — подчеркнул он.

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