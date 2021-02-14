Эксперт: не переболевшие COVID-19 россияне будут заболевать весной от нового штамма

«Если раньше для того, чтобы заразиться, нужно было находиться рядом с источником инфекции длительно, то сейчас вирус настолько видоизменяется, что первого того самого китайского вируса, который пошел из Китая, уже нет в циркуляции. Циркулируют совершенно другие его подвиды, и вот этот британский вирус все равно к нам придет. Люди, которые еще не переболели и считают, что они не восприимчивы к коронавирусу, для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка нового штамма, и они как раз будут сейчас весной заболевать», — сказал он.
Он добавил, что к середине весны скорее всего будет фиксироваться подъем заболеваемости COVID-19.
«Люди расслабились, опять половина ходит без масок <…> И это расслабление может сыграть коварную шутку», — подчеркнул он.