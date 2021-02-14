Эксперт считает, что новый штамм коронавируса будет заражать больше детей

«Обходя иммунный барьер, вирус приобретает различные новые свойства, чтобы обходить иммунитет и легче передаваться, что и произошло с британским вирусом, и он стал более контагиозным — больше людей заражает. Он будет заражать больше и детей, в отличие от старых штаммов коронавируса», — сказал он.
Тимаков отметил, что при этом вирус не стал более патогенным.
«Ему не нужно убивать своего хозяина, вирусу это не интересно. Интереснее размножиться и существовать долго. Поэтому следующие мутации будут еще облегчать симптомы протекания заболевания, но легче будут передаваться», — добавил он.
По словам Тимакова, все вирусы, в том числе коронавирус, мутируют постоянно.
«Если мы будем за ними наблюдать, мы увидим, что они постоянно меняются и каждый раз у нас новые штаммы этих несчастных вирусов. Точно так же ведет себя и коронавирусная инфекция: ей же нужно приспосабливаться к существованию в человеке. Коронавирусной инфекции нужно выжить, легче передаться. При этом коронавирусу нужно приспособится таким способом, чтобы не убить своего человека. И большинство мутаций, которые происходят, проходят в организме того человека, который длительно болеет — это люди с хроническими или сопутствующими заболеваниями. У них коронавирус может месяц — два находиться внутри», — добавил он.