18:17 (мск), источник: ТАСС Наука
На юге Египта обнаружили древнейшую в мире пивоварню
КАИР, 14 февраля. /ТАСС/. Древнейшая из
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По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Мустафы Вазири, пивоварня, вероятнее всего, восходит ко времени царствования фараона Нармера (около 3100−3000 годы до н. э.), представителя преддинастического периода, которого считают основателем I династии фараонов Древнего царства и объединителем Верхнего и Нижнего Египта.
«Фабрика состояла из восьми секторов длиной 20 м и шириной 2,5 м каждый, — рассказал Вазири. — В один сектор вмещалось 40 глиняных сосудов, по два в каждом ряду, причем они были установлены на 0,4 м ниже уровня земли, там и производилось пиво методом нагрева воды и смеси зерен. При этом каждый резервуар был плотно закреплен вертикально с помощью глиняных опор».
Дальнейшие исследования, рассказал Мэтью Адамс, доказали, что на заводе производилось до 22 400 л пива одновременно.
«Вероятно, пивоварня была построена в этом месте специально для обеспечения царских ритуалов в погребальных сооружениях первых фараонов Египта, в том числе во время жертвоприношения», — отметил он.
Абидос с середины IV тысячелетия до н. э. считался важным религиозным центром страны, и доказательства использования пива в жертвенных ритуалах были обнаружены при раскопках в этих сооружениях, добавил глава миссии.
Примечательно, еще в начале XX века британские археологи наткнулись на эту пивоварню, но ее точное местоположение не было тогда зафиксировано, и нынешняя экспедиция фактически заново открыла ее.
Пиво было хорошо известно древним египтянам, упоминание этого напитка можно найти на царских гробницах. Известно, что строители пирамид активно употребляли его. Согласно дошедшим до наших дней рецептурным свиткам, пиво в Древнем Египте производили из ячменя или пшеницы и фиников, а познакомили египтян с этим напитком вавилоняне.