Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 февраляДень святого Валентина, трагедия в "Трансвааль-парке", создание YouTube и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
26Объявлен шорт-лист студенческого и молодежного конкурса Sony
18Страх пустоты: карнавал в Венеции проходит без туристов
15:34 (мск), источник: Газета.Ру

День всех влюбленных отмечают практически по всей России

В День всех влюбленных 14 февраля в регионах России проходят различные праздничные мероприятия, посвященные празднику.

Источник: Московский транспорт

Так, в Приамурье активисты создали традиционную ледовую открытку на льду реки Зея, уже ставшей традицией для региона.

«Подобным образом амурская молодежь сможет продолжить и распространить в массы эту добрую и сказочную зимнюю традицию — рисовать открытки на льду», — рассказал заместитель председателя Молодежного правительства Амурской области Евгений Мулявко.

В Оренбурге влюбленные пары приняли участие в акции «Люблю в Оренбурге» в Instagram, размещенные фото с любимыми окажутся на одном из светодиодных экранов города.

Читайте также
День святого Валентина: необычные факты о празднике

В Республике Саха в этнографическом комплексе прошло парное катание на собачьих упряжках. А жителям Биробиджана показали красочную мультимедийную проекцию «С днем влюбленных!» на фасаде областной филармонии.

В Челябинске парам дарят второй билет на каток, а по всему городу работают праздничные фотозоны, где можно сделать романтические фотографии.

В Казани у Кремля ко Дню влюбленных нарисовали триколор в виде сердца. Рисунок на снегу выполнили экологически чистой краской. В Нижнем Новгороде в День Валентина проходит акция, в рамках которой горожанам раздают воздушные шары в виде сердец.

В Санкт-Петербурге добровольцы дарят случайным прохожим цветы и открытки. В Москве станцию метро «Люблино» на сутки переименовали в честь праздника. «Сегодня на всех наших станциях — атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро.

Приложение «Метро Москвы» поможет проложить оптимальный маршрут до станции «Влюблино», а специальные указатели — найти правильную дверь, — сообщил столичный дептранс.

 Почему курьеры получают больше ученых?
«Я не Дзюба»: Дана Борисова об утечке видео
Путин: Россия будет общаться с Японией в рамках Конституции
Илон Маск обратился на русском к Владимиру Путину
Эксперт: новый штамм коронавируса будет заражать больше детей
Военный Ту-142 сел под Вологдой из-за отказа двигателя
Девочка повесила объявление на столбе и стала знаменитой
Обвиняемый в шпионаже напал на сотрудника СИЗО «Лефортово»
Hi-Tech
Посмотрите, куда исчезает снег после уборки (фото) Вы никогда об этом не задумывались
Горячие темы на Авто
Анализирую -(пока вы спите ) 545
Буду краток,- Пятница, господа! 340
Фонарики. 306
Остались мы без бананов))) 257
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Сценарий Запада прозрачен: выгнали, подвели под арест, взялись за жену
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Дети
Популярная супермодель впервые стала мамой (фото) 32-летняя Эльза Хоск родила первенца
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь